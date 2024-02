De Luca: “M5sin Umbria anticipato il vento che ha fatto vincere”

A dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca.

“Con ‘Un Patto Avanti’ – aggiunge – abbiamo creato un progetto che è stato accolto dai singoli livelli territoriali con entusiasmo. E da qui siamo partiti per individuare candidature di estrema qualità come Vittoria Ferdinandi a Perugia e Mauro Masciotti a Foligno. Abbiamo dato a questa nuova piattaforma – sottolinea De Luca – una connotazione legata alle tematiche sociali, all’attenzione verso gli ultimi e le fasce più deboli, perché abbiamo una visione chiara e precisa. Vogliamo un’Umbria inclusiva e in grado di garantire servizi e diritti a tutti. Non riteniamo che serva per forza stare insieme per vincere. Al contrario siamo convinti che per battere la destra occorra fare scelte reali che incarnino il bisogno di cambiamento dei cittadini. Gli stessi presupposti e lo stesso spirito condiviso guideranno la scelta del candidato alla presidenza della Regione”.

De Luca parla poi della ricandidatura di Donatella Tesei da parte del centrodestra per la presidenza della Regione.

"Il solo fatto che sia stata messa in discussione – sostiene – conferma il fallimento di questi cinque anni di governo. Il centrodestra ora, consapevole degli errori fatti nella scelta del candidato in Sardegna, prova a correre precipitosamente ai ripari. Una scelta che è solo mossa dalla paura e rappresenta l'estremo tentativo di arrestare il vento che sta cambiando.