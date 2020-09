Dalla Regione Umbria 28mila euro per il Comune di Umbertide

Rafforzare l’offerta turistica attraverso lo sviluppo del turismo esperienziale: questo è l’obiettivo del progetto “Una Valle di Saperi” finanziato dalla Regione Umbria tramite il Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e POR – FESR 2014-2020 (Azione 8.7.1, avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi).

Protagonisti sono il Comune di Umbertide in partenariato con i Comuni di Monte Santa Maria Tiberina e di Lisciano Niccone impegnati nella realizzazione di una strategia di destagionalizzazione del turismo umbro facendo emergere i saperi che l’Alta Valle del Tevere racchiude.

Per quanto riguarda il Comune di Umbertide la Regione Umbria ha erogato 28.069,91 euro, per Monte Santa Maria Tiberina 9.887,64 euro e per Lisciano Niccone 6.042,45 euro.

Il progetto, infatti, rappresenta una vera e propria opportunità per condividere al di fuori dei confini regionali lo storico legame che c’è tra la popolazione dell’Alta Valle del Tevere e l’ambiente che da sempre la ospita.