Marsciano: al via il servizio di assistenza scolastica per gli alunni minori disabili. Operatori scolastici ad personam: sarà attivo da lunedì 21 settembre

Nel territorio comunale di Marsciano partirà il prossimo 21 settembre, ad appena una settimana dall’inizio delle lezioniil servizio di assistenza scolastica ad personam per alunni minori con disabilità, come previsto dalla legge n. 104 del 1992. Si tratta di un servizio che viene fornito dal Comune come supporto che si aggiunge al lavoro della scuolaa tutela e garanzia dell’inclusione scolastica dei minori con disabilità.L’attività svolta dall’operatore ad personam, in qualità di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale dell’alunno disabile, va ad affiancaregli insegnati di sostegno che sono nominati dall’ufficio scolastico regionale e a cui la norma attribuisce in via esclusiva la competenza didattica.

“Il servizio – spiega l’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia – parte nei tempi più brevi possibili e, comunque, nella maggior parte dei casi, in anticipo rispetto all’arrivo degli insegnanti di sostegno. Uno sfasamento temporale, rispetto all’inizio dell’anno scolastico, che è assolutamente fisiologico e che serve a garantire la migliore valutazione possibile dei vari bisogni”.

È infatti solo a settembre che, partendo dalle necessità rappresentate dalla scuola, si completa in via definitiva la conoscenza delle necessità in base alle quali va attivato il servizio. Questo per alcune sostanziali ragioni, tra cui:

è solo in questo momento che la scuola ha la certezza delle assegnazioni degli insegnati di sostegno e delle ore disponibili;

nel caso cambino i dirigenti scolastici, la nomina del nuovo dirigente in genere avviene a partire dal primo di settembre (come successo quest’anno con l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta);

a seguito delle iscrizioni tardive, solo a settembre si può conoscere il numero effettivo di alunni con disabilità e le loro necessità.

Una volta definiti in modo puntuale i bisogni, le famiglie sono chiamate a far pervenire la domanda per accedere al servizio. In base alle richieste pervenute il Comune provvede ad organizzare con la cooperativa che fornisce gli operatori qualificati il relativo abbinamento tra operatore ed alunno.

È facile quindi capire come tutta questa procedura di ricognizione e attivazione del servizio, che nella sua fase conclusiva non può che svolgersi a settembre, richieda un po’ di tempo ed è interesse dell’Ente, tra l’altro,far partire il servizio in modo stabile per tutti coloro che ne hanno diritto (e che presentano le relative domande).