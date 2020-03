Coronavirus: il centro “Lucignolo” diventa smart

In un momento di emergenza, la solidarietà non deve fermarsi. E questo avviene ad Umbertide dove i centri “Lucignolo”, “Non solo compiti Verna” e “You.Spa”, gestiti dalla Cooperativa ASAD, si stanno adoperando per sostenere le famiglie e i loro bambini. Di seguito la nota del centro “Lucignolo”:

“In questo periodo così complicato ci siamo mobilitati da subito per trovare un modo per arrivare comunque ai nostri bambini. I centri del Comune di Umbertide “Lucignolo”, “Non solo compiti Verna” e “You.Spa”, gestiti dalla Cooperativa ASAD, sono un punto di riferimento per centinaia di famiglie del territorio e in un momento così non potevamo tirarci indietro. La socializzazione ed il supporto alla comunità sono punti cardine dei nostri servizi e quando questi non sono attuabili fisicamente è necessario trovare un’alternativa. Abbiamo cercato una modalità smart per raggiungere i nostri bambini, utilizzando gli strumenti della tecnologia più basilari e più facilmente accessibili alle famiglie. È stata aperta una pagina Facebook (I Lucignoli) in cui potrete vedere i momenti di gioco e di creatività dei bambini e ragazzi dei centri, grazie a foto e video che le famiglie inviano ai nostri educatori. Abbiamo deciso in questa pagina di far parlare direttamente i bambini, i veri protagonisti dei nostri servizi. Alcune ragazze del gruppo medie ci hanno anche inviato dei tutorial per aiutare i compagni nella gestione dei compiti online. Inoltre ci siamo proposti da subito, contattando le famiglie su WhatsApp, di aiutarli a scaricare il materiale scolastico da registri elettronici e piattaforme online. Stiamo infine provvedendo ad attivare, sempre tramite WhatsApp, dei gruppi dove genitori e bambini potranno comunicare direttamente coi loro compagni e con l’educatore che li segue dall’inizio dell’anno scolastico per condividere strategie, metodi e per continuare serenamente a svolgere i compiti come hanno sempre fatto: insieme ma con una spinta verso l’autonomia. Lucignolo funzionerà con gli stessi orari ma virtualmente. Vogliamo così continuare ad essere utili anche se non possiamo vederci e stare insieme fisicamente. È un momento particolare per tutta la comunità e vorremmo far sentire ai bambini e alle famiglie del territorio che noi ci siamo, che “Lucignolo è presente” “.