Il Presidente Conte a ‘sorpresa’ in visita a Norcia. Per un saluto, in forma privata, alla nuova scuola superiore temporanea ‘De Gasperi- Battaglia’

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a sorpresa a Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore temporanea “De Gasperi- Battaglia”.

Il premier visiterà le aule e incontrerà sul piazzale antistante il plesso alcuni studenti. Il Presidente si era occupato in prima persona del progetto dopo che a inizio anno, prima del lockdown, la preside Rosella Tonti, insieme a una delegazione di alunni e docenti era andata Palazzo Chigi per protestare sulla lentezza dei lavori. In quell’occasione Conte si era impegnato per portare a termine il cantiere in pochi mesi. La nuova scuola è stata inaugurata in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.