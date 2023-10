Coldiretti: ‘Oscar Green – Generazione in campo’ al Birrificio Flea

Il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa svolgerà la sua diciassettesima edizione all’Universo Flea

Mercoledì 25 ottobre al Birrificio Flea avranno luogo gli ‘Oscar Green’ di Coldiretti Giovani Impresa, un’iniziativa che punta a premiare e valorizzare i giovani che hanno scelto il mondo agricolo per il loro futuro. L’obiettivo del concorso è promuovere la sana agricoltura nel Bel Paese e saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. L’evento avrà inizio alle 16.30 con la visita del Birrificio Flea e, a partire dalle 18, cominceranno le premiazioni dei vincitori con degli approfondimenti sulle loro storie. Le seguenti categorie saranno quelle premiate: Campagna amica, Fare filiera, Impresa digitale, Coltiviamo solidarietà, Custodi d’Italia, Energie per il futuro e sostenibilità.

Le imprese concorrono per conquistare il podio con le loro idee innovative in agricoltura, con le eccellenze e la bellezza dei prodotti umbri. Si tratta di idee innovative nate dall’estro di giovani che hanno scelto di investire il proprio futuro e talento in agricoltura; realtà diverse tra loro ma accomunate dall’idea di voler realizzare un modello di agricoltura sostenibile in tutte le sue accezioni: economica, sociale e ambientale. L’iniziativa si concluderà con un aperitivo contadino in birrificio con i prodotti di Campagna Amica.