“Vivi GSE”, la Provincia di Perugia premiata per l’impegno nell’efficientamento energetico

La Provincia di Perugia è da sempre impegnata alla riduzione e contenimento del fabbisogno di energia primaria dei propri immobili e di quelli di competenza attraverso interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione ed efficientamento energetico del sistema edifico impianto.

Gli interventi vengono realizzati con Fondi Propri e tramite l’attivazione dei Bandi di finanziamento che nel tempo vengono attivati.

Gli interventi per i quali siamo qui oggi sono stati realizzati con le risorse messe a disposizione dal Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso pubblico “POR FESR 2014-2020 – Asse IV Energia Sostenibile – Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings” pubblicato dalla Regione dell’Umbria con DD 2917 del 27/03/2017 e per il quale la Provincia di Perugia ha avanzato 15 istanze di finanziamento complessive tra interventi di piccole dimensioni e medio grandi dimensioni.

A fronte delle 15 istanze presentate, grazie all’impegno del Gruppo di Lavoro composto dall’Energy Manager Per. Ind. Gabriele Cerbella, Geom. Giovanni Benedetti, Arch. Tiziana Carli e Geom. Valentina Marcelli, ne sono state finanziate e realizzate 9 di cui tre di piccole dimensioni e 6 di medio grandi dimensioni, questi ultimi venivano finanziati dal Bando per l’80% e per il restante 20% tramite risorse proprie o attraverso il ricorso agli incentivi del Conto Termico ed erogati dal GSE.

Gli interventi realizzati hanno riguardato la riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale mediante l’installazione di generatori di calore a condensazione o pompe di calore, l’efficientamento degli impianti d’illuminazione interna, l’isolamento termico delle strutture opache, la sostituzione degli infissi e l’installazione di sistemi di Building automation.

Gli interventi realizzati ed oggetto di istanza cubavano un importo complessivo di € 5.108.000,00 ed a seguito della loro rendicontazione per € 3.566.000,00 hanno ricevuto contributi POR FESR per € 2.688.000,00.

Per i 6 interventi di medio grandi dimensioni è stata sempre avanzata istanza di riconoscimento di incentivi al GSE e sono stati riconosciuti incentivi per oltre € 860.000,00 che hanno ridotto ad una quota minimale l’impegno a gravare sul Bilancio dell’Ente.

Gli interventi hanno interessato :

Palestra di Olmo – Perugia

Liceo Classico “Plinio il Giovane” – Piccole Dimensioni – Città di Castello

Liceo Scientifico “ G. Marconi” Succursale di Via Cairoli – Piccole Dimensioni – Foligno

Liceo Artistico “B. di Betto” – Medio Grandi Dimensioni – Perugia – Progetto € 270.860,00 – GSE € 35.427,04

Uffici Provinciali Via Palermo 86/A – Medio Grandi Dimensioni – Perugia – Progetto € 1.041.800,00 – GSE € 177.214,64

Uffici Provinciali Via Palermo 21/C – Medio Grandi Dimensioni – Perugia – Progetto € 1.180.850,00 – GSE € 176.732,30

Liceo Scientifico “Italo Calvino” – Medio Grandi Dimensioni – Città della Pieve – Progetto € 685.950,00 – GSE € 123.770,00

Liceo Scientifico “A. Volta” – Medio Grandi Dimensioni – Spoleto – Progetto € 788.950,00 – GSE € 217.497,38

ITIA-IPI “M. Polo – R. Bonghi” – Medio Grandi Dimensioni – Assisi – Progetto € 632.568,70 – GSE € 129.371,76

In continuità con gli obbiettivi dell’Ente di riduzione del fabbisogno di energia primaria successivamente sono state presentate nel Bando per il finanziamento di interventi di Efficientamento energetico degli edifici pubblici “ Accordo Stato Regioni 15.10.2018 Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico – POR FESR 2014-2020 Asse Asse IV Energia Sostenibile – Azione chiave 4.2.1 Smart Buildings” ha avanzato 7 istanze per complessivi € 1.820.000,00 di cui 3 , sotto riportati, sono stati oggetto di erogazione del finanziamento e realizzazione :

Palestra Polivalente –Gubbio – € 150.000,00

Liceo Classico “G.Mazzatinti” Scuola – Gubbio – € 149.900,00

Liceo Classico “G.Mazzatinti” Palestra – Gubbio – € 120.000,00

Inoltre il 03/04/2023 la Provincia di Perugia ha aderito alla Convenzione Consip Servizio Integrato Energia Ed. 4 nella versione a 9 anni che pone in capo al fornitore l’obiettivo di risparmio energetico del 23%, da raggiungere entro il secondo anno, con un duplice risultato per l’Ente di riduzione dei costi e raggiungimento degli obiettivi di riduzione del fabbisogno di energia primaria.