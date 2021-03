Perugia: il mercato “campagna amica” temporaneamente trasferito. Spostamento necessario per poter consentire la campagna vaccinale

A seguito dell’utilizzo del CVA di Ponte San Giovanni per la campagna vaccinale da parte della Usl Umbria 1, il mercato di Coldiretti di “Campagna Amica” organizzato dall’Associazione Agrimercato e i produttori agricoli presenti al mercato settimanale del giovedì saranno temporaneamente trasferiti per permettere lo svolgimento delle vaccinazioni in piena sicurezza. Lo ha deliberato, nella seduta odierna, la giunta comunale, stabilendo che il mercato di Campagna Amica si terrà, il martedì mattina, nell’area dell’anfiteatro retrostante la struttura del CVA, mentre i produttori agricoli potranno occupare, in parte, i posteggi disponibili del piazzale del mercato del giovedì, stante la limitazione dell’operatività del mercato stesso ai soli operatori alimentari a seguito delle disposizioni normative emergenziali, e, in parte, un’altra area dell’anfiteatro del CVA.