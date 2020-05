Bastia Umbra: primo matrimonio post lockdown. Sarà celebrato il 7 giugno dal sindaco Paola Lungarotti

Il prossimo 7 giugno verrà celebrato dal Sindaco di Bastia Umbra il primo matrimonio post lockdown. Purtroppo la pandemia ha differito molte cerimonie già da tempo programmate in cui gli sposi hanno preferito procrastinare le celebrazioni anche per condividerne la gioia con parenti ed amici sperando in un allentamento del distanziamento sociale in tutta sicurezza.

“Con l’ultimo DPCM del 17 Maggio – si legge in una nota del Comune di Bastia Umbra – viene ampliata la possibilità di presenza di invitati alle cerimonie in base alla capienza della location, con la presenza dei nubendi/parti dell’unione civile, dei testimoni, e degli invitati pur se con l’osservanza di alcune fondamentali norme di sicurezza”.

A Bastia Umbra le cerimonie si possono svolgere nella Sala della Consulta, presso la sede Municipale, fino ad un massimo di 25 persone e presso l’Auditorium Sant’Angelo fino ad un massimo di 40 persone, tenuto conto della distanza minima di sicurezza che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale. Per la celebrazione presso le strutture private concesse in uso al Comune di Bastia Umbra, ad oggi possibile presso il Relais Madonna di Campagna, le stesse garantiranno il rispetto delle misure di protezione e distanziamento sociale assicurando anche la cura della sanificazione dei locali