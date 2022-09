Anci Umbria ha incontrato i candidati umbri al Parlamento

I presenti all’incontro hanno sottoscritto il documento presentato da Anci

Un incontro proficuo che ha visto i candidati umbri al parlamento presenti sottoscrivere il documento presentato da Anci Umbria. Otto punti in tutto – tra cui l’istituzione di un tavolo di confronto a cadenza semestrale – dove l’associazione chiede un impegno concreto a chi rappresenterà la regione dopo le elezioni del prossimo 25 settembre.

Molti i candidati presenti in rappresentanza di quasi tutte le forze politiche scese in campo; tanti anche gli amministratori dei vari Comuni umbri. Ha riscontrato consensi, quindi, l’iniziativa promossa da Anci Umbria, che si è tenuta venerdì 16 settembre presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia e moderata dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, che è stata l’occasione sia per ascoltare le voci di chi si candida per rappresentare la regione sia per sottoporre all’attenzione dei futuri parlamentari le problematiche che i Comuni si trovano ad affrontare e gestire tutti i giorni, con particolare attenzione a quelli piccoli.