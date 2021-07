Anci Umbria: l’assessore Cini entra nel direttivo di Anci Giovani Umbria

Così la nota del Gruppo Consiliare della Lega Terni, dopo l’ufficializzazione della nomina di Federico Cini.

“Un incarico di grande prestigio – aggiungono i consiglieri – che premia un ragazzo giovane e capace, che si è sempre impegnato in prima linea per portare avanti le istanze dei cittadini, per tanti anni come militante della Lega e poi nel ruolo di amministratore, prima come consigliere comunale e recentemente in qualità di assessore. Siamo sicuri che porterà la voce di Terni nel direttivo dell’associazione e lavorerà, anche in quella sede, per il bene della collettività. Buon lavoro Federico”.