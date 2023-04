A Umbertide le celebrazioni del 25 aprile

La città di Umbertide ha celebrato e commemorato il 25 Aprile, 78esimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e 79 anni dal bombardamento che ha causato le vittime di Borgo San Giovanni.

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 10.00 dalla Piattaforma; alla presenza dell’Amministrazione è partito il corteo, accompagnato dalla Banda Città di Umbertide che ha sfilato per le vie cittadine, per la deposizione delle corone di alloro ai piedi dei monumenti ai Caduti e per il saluto in ricordo delle vittime della guerra e la liberazione dell’Italia.

In piazza XXV Aprile, dove una volta sorgeva Borgo San Giovanni, è stata celebrata la santa messa dal Vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, e dai sacerdoti delle parrocchie umbertidesi, al termine della quale il Sindaco ha portato un saluto istituzionale alla comunità, ricordando e salutando anche gli evacuati del terremoto.

Successivamente, l’Amministrazione comunale, si è recata presso le frazioni di Montecastelli e Pierantonio per la deposizione di altre due corone d’alloro in ricordo dei Caduti.