25 aprile, Kenny: “Grazie a chi si oppose al fascismo mettendo a rischio la propria vita”

“In questo 78° anniversario della Liberazione, il ricordo e il ringraziamento va a quanti si opposero all’oppressione del fascismo: a coloro che combatterono mettendo a rischio la propria vita, contro l’occupazione nazifascista, per gli ideali di libertà, dell’indipendenza e per la democrazia. Una festa che serve a ribadire, una volta di più, che la Costituzione italiana è chiaramente e irrinunciabilmente antifascista”. Così in una nota il candidato sindaco Josè Maria Kenny.

“Per Terni – spiega Kenny – il 25 Aprile del 1945, ha rappresentato un passaggio cruciale e fondamentale nella formazione della coscienza civile e politica popolare della Città, che si colloca a cavallo fra gli avvenimenti del Giugno 1944 ed il Referendum del 2 Giugno 1946 (che a Terni ed in Umbria ebbe un risultato formidabile per l’opzione repubblicana) per l’affermazione di un sistema istituzionale e politico democratico e repubblicano. Terni fu liberata dell’occupazione nazifascista il 13 Giugno 1944, quando le truppe Alleate – Militari Scozzesi ed Indiani sotto comando Inglese – entrarono in Città accolti dal Comitato di Liberazione Nazionale. Una Città devastata e distrutta da più di 100 bombardamenti con oltre 1000 i morti fra la popolazione civile urbana. Tra il 13 ed il 14 Giugno 1944 fecero il loro ingresso i Partigiani della Brigata Gramsci. Infrastrutture – ferrovie, strade, ponti – distrutte, un apparato industriale e produttivo devastato dall’esercito tedesco in ritirata (in particolare l’intero sistema delle centrali e stazioni elettriche, da Cotilia a Galleto, da Papigno a Collestatte, Marmore, Cervara, Villa Valle) erano i segni più evidenti del disastro compiuto da una guerra combattuta, fino a quel momento, dalla parte sbagliata della storia”.

“All’indomani della liberazione di Terni si formò la prima Giunta Municipale composta dai rappresentanti dei Partiti del CLN, che stipularono un vero e proprio Patto di Intesa, per la ricostruzione e la rinascita democratica, repubblicana ed antifascista della Città. Oggi, in questo giorno del ricordo e del ringraziamento, intendiamo impegnarci, seppur in forme e modi diversi rispetto ad allora, per la ricostruzione sociale ed economica e per la rinascita civile della città”.