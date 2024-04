Inaugurata alla Rocca “Umbertid’Arte 5”

Nel pomeriggio di sabato 30 marzo è stata inaugurata la quinta edizione di Umbertid’Arte che si svolgerà dal 30 marzo al 5 maggio presso la Rocca di Umbertide.

Un avvio di grandissimo successo e una importante partecipazione da parte di molti umbertidesi e non, curiosi di scoprire le opere esposte durante questa edizione.

L’evento ha visto la presenza del sindaco di Umbertide Luca Carizia, dell’assessore Francesco Cenciarini, dei consiglieri comunali Alessio Silvestrelli, Alessio Ferranti, Giulia Medici e Silvia Cecchetti. Presente anche il maestro e critico d’arte Giorgio Bonomi, oltre a tutti gli artisti che anche questa volta hanno partecipato in prima persona alla realizzazione di un evento che sta ormai diventando una tradizione di primavera.

Il Sindaco ha dichiarato:

“Come Amministrazione siamo lieti di aver voluto una mostra, giunta alla sua quinta edizione, così tanto desiderata da tutti gli umbertidesi. La nostra Rocca, uno dei centri per eccellenza dell’arte contemporanea, in questi ultimi anni ha ospitato numerose esposizioni e tante bellissime iniziative. Questo evento ha un grande valore sia artistico che sociale. Voglio ringraziare tutti coloro che in questi cinque anni hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Grazie a tutti gli artisti e anche agli uffici comunali, in particolare all’ufficio cultura che ha lavorato per rendere possibile questo evento”.