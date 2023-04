Tesei: “Difendere sempre la libertà con convinzione, democrazia e pace”

“Già un anno fa ci auguravamo la fine del conflitto in Ucraina”

In occasione della Festa della Liberazione, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che stamani ha partecipato alle celebrazioni organizzate a Terni, ha ricordato il conflitto in Ucraina, osservando che “questo 25 aprile ci fa capire ancora di più l’importanza” dei valori di libertà, democrazie e pace.

“Sono passati 78 anni dalla liberazione dell’Italia.

Un lungo e complesso percorso che ha visto il sacrificio di vite umane, iniziato nell’estate del 1943 e che ha condotto alla conquista della libertà e della democrazia, valori che spesso diamo per acquisiti – è il messaggio della presidente – e che riscopriamo in tutta la loro forza quando vengono messi a repentaglio”.

“Proprio un anno fa, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile – ricorda, nella sua riflessione, pubblicata anche nella sua pagina Facebook – tutti noi ci siamo augurati che la guerra Ucraina potesse terminare quanto prima. Purtroppo, a un anno di distanza, quel conflitto ancora non si è arrestato e questo 25 aprile ci fa capire ancora di più l’importanza di quei valori e della Pace”.

“Valori – conclude Donatella Tesei – che dobbiamo trasmettere soprattutto alle nuove generazioni affinché li possano comprendere nella loro profondità, non darli mai per scontati e difenderli sempre con convinzione”.