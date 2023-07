A Magione si attiva il servizio di Psiconcologia in via sperimentale

L’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro attiva, in via sperimentale, il servizio di psiconcologia alla Farmacia Plus, di Magione Dallo scorso 5 giugno, centinaia i contatti presi. Il primo servizio del genere in Umbria

L’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro potenzia le sue attività e promuove, in via sperimentale, il servizio di psiconcologia e psicologia clinica alla Farmacia Plus, di Magione. Il primo servizio del genere in Umbria.

A riferirlo è il presidente di Aucc, professor avvocato Giuseppe Caforio che definisce questa iniziativa, attivata dallo scorso 5 giugno, “innovativa”, perché mira a “supportare ancora più i pazienti oncologici e i suoi familiari, in uno dei luoghi più frequentati dal cittadino: la farmacia”. E annuncia che “se dovesse avere un esito positivo, come stanno dimostrando i primi dati, si potrà estendere a tutte le farmacie che vorranno collaborare con noi”.

“Intendiamo offrire – aggiunge il professor Paolo Catanzaro, psichiatra e psicoterapeuta presso l’Oncologia Medica dell’Ospedale di Perugia e coordinatore del servizio di psiconcologia dell’Aucc – un servizio, sempre gratuito, ancora più capillare e fuori dal contesto ospedaliero. In farmacia potranno ricevere suggerimenti e informazioni per gestire al meglio la comunicazione interna ed esterna alla famiglia e lo stress che può derivare dalla malattia. Abbiamo iniziato con Magione, avendo questa farmacia spazi adeguati a ospitarci. E’ in via sperimentale e l’auspicio è che si possa estendere a tutte le farmacie, pubbliche e private”.

Per Stefano Barafani, dell’associazione AMA – Comitato Aucc di Magione “l’iniziativa è meritevole e ne daremo massima visibilità anche alla tradizionale cena che quest’anno faremo il 14 agosto”.

A illustrare il servizio è la dottoressa Giulia Di Marco, psicologa clinica, specialista in psiconcologia: “Offriamo un primo colloquio, gratuito, agli utenti della farmacia che lo richiederanno. Nel primo mese di attivazione i pazienti che hanno ricevuto un colloquio strutturato sono stati oltre 20, mentre, sono stati centinaia i contatti presi cui è stato illustrato il progetto.

Ai pazienti oncologici vengono fornite tutte le indicazioni perché possano usufruire direttamente dei servizi offerti da Aucc. In farmacia, sono presente, insieme al collega, dottor Tommaso Giannelli, psicologo clinico, specialista in psiconcologia, il lunedì e il giovedì mattina”.