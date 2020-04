25 aprile, Romizi: “Il senso della commemorazione non sbiadisce malgrado l’emergenza”. “Anche oggi abbiamo l’opportunità di rialzarci e ricostruire”

Si sono svolte a Perugia le cerimonie di commemorazione del 25 aprile, festa della Liberazione del nostro Paese dal nazi-fascismo. Si è trattato, tuttavia, di cerimonie alle quali, secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno ai Prefetti, per garantire il distanziamento sociale, hanno partecipato il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, la Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei, la comandante della Polizia Locale della città Nicoletta Caponi e un rappresentante di Anpi, a cui si sono aggiunti, in Borgo XX giugno l’on. Verini e il consigliere regionale Bori.

Come da programma, la prima tappa è stata al civico cimitero per la deposizione delle corone sul Sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d’oro della Resistenza, quindi Borgo XX Giugno, per concludere infine all’Ara Pacis di Via Masi, con la deposizione, anche in questo caso, di corone d’alloro in memoria di tutti i caduti.