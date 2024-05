Scoccia: “Il turismo dà lavoro e ricchezza a Perugia

Sostenere l’economia del turismo premiando le imprese che investono nel settore, portare avanti politiche di sviluppo sostenibile di rigenerazione urbana, mobilità e digitalizzazione. Sono alcuni degli argomenti di cui ha parlato oggi Margherita Scoccia nel corso dell’incontro con Confcommercio Perugia. La candidata sindaco di Perugia ha detto di considerare

“il turismo una risorsa strategica per la città di Perugia in termini di reddito, occupazione e di valore. Il turismo dà lavoro e produce ricchezza e ne andrà sempre assecondata la crescita. Non c’è un solo settore della nostra economia che non tragga beneficio dal turismo, dall’agricoltura all’artigianato, dal sociale all’industria, passando per le associazioni, questa crescita coinvolge tutti e il Comune ha grandi responsabilità nello sviluppo di un settore così importante potendo intervenire sui progetti di sviluppo urbano, sul piano regolatore, sui sistemi di collegamento, sui trasporti, sui parcheggi e sulla banda larga, solo per citare alcuni esempi. Una città ospitale e accogliente per il turista è sicuramente più vivibile anche per i cittadini residenti”.