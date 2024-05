Velzna Tail e Rando Muco: gemellaggio al fianco della ricerca

L’Associazione 3.36 per Barbara e Matteo si gemella con l’Associazione francese PLB Muco ed invita tutti gli associati, amici e partecipanti del Velzna Trail a partecipare alla grande giornata “Solidarite PLB Muco” che si terrà a Callac in Bretagna sabato 29 giugno prossimo.

Millesettecentododicichilometri. Tanta è la distanza che separa Orvieto da Callac, in Bretagna. Una lontananza che si assottiglia con una pedalata, gesto sportivo ma anche simbolo, da oggi, del gemellaggio tra l’Associazione 3.36 per Barbara e Matteo e l’Associazione PLB Muco, con sede appunto nella località francese.

Due associazioni nate da storie diverse ma unite dal sostegno alla Ricerca per la Fibrosi Cistica, che sono liete di comunicare l’accordo che le lega per un futuro a sostegno della Ricerca medica contro una malattia sempre più curabile.

Il gemellaggio è stato definito durante l’ultima edizione del Velzna Trail svoltasi ad Orvieto, l’iniziativa cicloturistica appena conclusa con grande successo di partecipazione, dove gli appassionati di ciclismo hanno percorso 350 km di strade bianche della Tuscia, attraversando tre regioni: Umbria, Lazio e Toscana. I partecipanti, grazie alla loro quota di iscrizione, contribuiscono a sostenere gli studi della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Invitati dall’Associazione 3.36 per Barbara e Matteo, all’ultima edizione del Velzna Trail hanno partecipato anche Daniel Bercot e la moglie Edith, fondatori dell’Associazione PLB Muco, che in Francia organizza una manifestazione ciclistica, la Rando Muco, arrivata alla 31esima edizione con più di 13 milioni di euro donati, anche in questo caso, per la ricerca e la cura della Fibrosi Cistica.

La comunione di intenti e la passione per la bicicletta sono dunque alla base di questo gemellaggio, che vuole dar seguito alla sua virtuosa genesi.

L’Associazione 3.36 per Barbara e Matteo invita infatti tutti gli associati, amici e partecipanti del Velzna Trail, a partecipare alla grande giornata “Solidarite PLB Muco” che si terrà a Callac, in Bretagna, sabato 29 giugno prossimo.

Le attività proposte da PLB Muco sono le seguenti:

– Bicicletta 2 percorsi di 60 e 100 km in formato escursionistico;

– Escursione degustazione con quattro percorsi da 4-8-12-18 km, più il giro del plan d’eau (2 km) accessibile ai disabili

– Una gara di corsa sulle distanze di 4-8-12-18 km senza cronometraggio né classifica

– Due corse per bambini e ragazzi:

– 2 km o 1 giro d’acqua per bambini 6/11 anni

– 4km o 2 giri d’acqua dai 12 anni in su

Per maggiori informazioni consulta il sito https://www.plbmuco.org/

Obiettivi

L’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo intende sensibilizzare i partecipanti del Velzna Trail nei confronti della Fibrosi Cistica e diventare parte attiva nel contributo alla Ricerca per sconfiggerla. In questo tipo di malattia genetica, la Ricerca ha fatto enormi passi avanti in pochi anni, e speriamo di poter contribuire anche noi, nel nostro piccolo, a contrastare una malattia che solo fino a poco tempo fa era considerata pediatrica, e che ora, grazie alle recenti scoperte, la medicina è sempre più vicina a neutralizzare.

BIO

L’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo è nata dopo il sisma di Amatrice del 24 Agosto 2016, dove Barbara e Matteo hanno presto precocemente la vita. L’Associazione è stata fondata dai familiari delle vittime con la volontà di aiutare la Protezione Civile di Orvieto nel suo lavoro prezioso di assistenza e supporto alle popolazioni colpite da gravi emergenze. L’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo desidera impegnarsi per continuare a raccogliere soldi da investire, secondo criteri di massima trasparenza, in attività a scopo benefico. Dal 2016 ad oggi sono stati fatti aiuti concreti, materiali, come la cucina da campo o la tenso-struttura utilizzate a Preci (Pg) nel per la popolazione sfollata, o i mangimi per gli allevatori di Norcia (Pg), ma anche iniziative culturali e sociali, cene e concerti, per contribuire a sostenere progetti sul nostro territorio. Progetti per le scuole, per i bambini, che possano portare ad una continuità con Barbara, maestra, o manifestazioni sportive, per l’amore che Matteo nutriva per la bicicletta. Dal 2022 l’Associazione 3.36 per Barbara & Matteo organizza ad Orvieto (Tr) la manifestazione cicloturistica “Velzna Trail” dove tutti i ricavi sono stati donati alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Tra gli obiettivi dell’Associazione c’è quello di sensibilizzare i ragazzi nella collaborazione,

nell’altruismo, nel volontariato, come impegno sul territorio, per tutta la collettività. Ci piacerebbe che i cittadini si unissero a noi in questo progetto, e partecipassero affinché il ricordo di Barbara e Matteo possa restare vivo nel tempo.

Per maggiori informazioni consulta il sito https://www.velznatrail.it

Contatti associazione3.36@ gmail.com

Se preferisci un contatto telefonico: Marco: 328 8859649 | Nicola: 340 5808711