Il Gruppo Grifo Agroalimentare sostiene lo sport: è sponsor tecnico della Grifonissima

I partecipanti alla 43esima corsa podistica troveranno il latte PROTEin nei pacchi gara

Il Gruppo Grifo Agroalimentare ancora una volta a fianco di tutte le persone che domenica 12 maggio parteciperanno alla 43esima edizione della Grifonissima, storica manifestazione podistica perugina. L’azienda guidata da Carlo Catanossi si conferma sponsor tecnico dell’evento mettendo a disposizione degli atleti partecipanti, all’interno del pacco gara, le buste di PROTEin, una bevanda ottenuta da latte scremato e a lunga conservazione, studiata per andare incontro alle esigenze specifiche di alcuni consumatori e non solo, essendo naturalmente ad alto contenuto di proteine e senza grassi, grazie ad un processo di concentrazione per ultrafiltrazione.

“Il nostro supporto alla Grifonissima è ormai consolidato – ha dichiarato il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, Carlo Catanossi – perché sposiamo in pieno i valori che essa trasmette: promozione dello sport e dell’attività fisica a tutti i livelli, così come la prevenzione della salute che passa per una sana alimentazione”.

“Nella nostra attività quotidiana – ha aggiunto Catanossi – siamo molto attenti a offrire al consumatore prodotti di alta qualità tenendo conto anche delle loro esigenze. È così che è nato PROTEin, perfetto per gli sportivi, essendo un latte senza grassi che contiene ben 82 grammi di proteine per ogni litro, una quantità tripla rispetto alla media che c’è nel latte ‘convenzionale’. Ciò è possibile sia perché partiamo da una materia prima di altissima qualità, sia perché ci siamo dotati di nuove tecnologie che ci permettono di ‘concentrare’ il latte aumentandone il contenuto proteico e di calcio”.