Perugia: è già Giro mania. Spettatori già in posizione alle 8:30 del mattino

Che fosse un evento per tutta la città e per la regione lo si sapeva sin dalla presentazione del calendario del Giro d’Italia, ma Perugia sta già superando ogni aspettativa. Come si evince, infatti, dalla foto di copertina, vediamo che alcuni spettatori si sono alzati di prima mattina per ottenere un posto in prima, primissima fila, e per non perdersi il passaggio di nessun ciclista. L’immagine, infatti, è stata scattata da un residente della zona alle 8:30 (forse anche qualche minuto prima). Il signore, tra l’altro, ha scelto una postazione molto suggestiva: vedrà, infatti, i ciclisti in affrontare la salita di Via Enrico dal Pozzo dall’alto.

Ricordiamo che il primo atleta partirà da Foligno alle ore 13 circa e sarà a Perugia intorno alle 14.

Mi.Me.