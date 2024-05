Citerna, nasce il sito turistico del Comune: www.citernaturismo.it

Uno strumento in più per promuovere e scoprire le bellezze del territorio

Un territorio a profonda vocazione turistica come quello del Comune di Citerna ha per la prima volta un sito interamente dedicato alla scoperta dei suoi tesori artistici, storici e paesaggistici: www.citernaturismo.it.

Dopo mesi di lavoro nasce CiternaTurismo, il primo portale web che guida il turista alla scoperta delle bellezze di uno dei borghi più belli d’Italia e di tutto il suo territorio, attraverso tour virtuali, reportage fotografici, mappe interattive e testi in italiano ed inglese, per i turisti di tutto il mondo. Un viaggio tra Medioevo, Rinascimento e arte moderna, con pagine dedicate alle chiese, ai musei ed ai monumenti diffusi in tutto il comune, dal Borgo Antico di Citerna, ai siti religiosi e museali di Fighille e Pistrino, con tutte le informazioni di accesso.

Ampio spazio è dedicato anche ai cammini e ai percorsi ciclabili, con dettagliate mappe GPX dedicate sia a percorsi interni che ai principali cammini che attraversano e circondano il Comune.

Una pagina in continuo aggiornamento è dedicata a news ed eventi, in cui saranno disponibili tutte le informazioni sulle manifestazioni in programma nel territorio comunale durante tutto l’anno.

Il sito, già online, è stato realizzato dai migliori professionisti del web design e produzione video e foto, con il coordinamento dell’assessorato alla cultura ed il supporto degli uffici comunali. Un lavoro di squadra che ha visto anche il contributo di cittadini volontari che hanno fornito informazioni e supporto per sviluppare al meglio questo strumento fondamentale per la promozione di un territorio così ricco di bellezze come quello del comune di Citerna.

È possibile accedere al sito da qualunque dispositivo mobile, dal PC al tablet a tutti gli smartphone.