L’Itts ‘Volta’ protagonista del podcast ‘Scuola’ di Edulia Treccani

La puntata dedicata all’istituto perugino racconta come educare alla pace. L’Iniziativa è stata presentata alla comunità scolastica durante la Settimana civica

L’istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia è stato protagonista della quinta puntata del Podcast ‘Scuola’, realizzato da Edulia Treccani. Il podcast si propone di raccontare storie di eccellenza nel mondo dell’educazione, dando voce a testimonianze che possano ispirare l’intera comunità educante e restituire un’immagine di scuola pronta ad affrontare le sfide del futuro. La puntata dedicata al Volta, intitolata ‘Scuole di pace’, racconta cosa significhi educare alla pace attraverso lei voci dei protagonisti: Fabiana Cruciani, dirigente scolastica dell’Itts Volta di Perugia, la professoressa Tiziana Guerrini, coordinatrice di Educazione civica della scuola, gli studenti Olga Cosenza e Pietro Mercanti e Flavio Lotti, direttore della Fondazione Perugia – Assisi.

I percorsi proposti non riguardano solamente ripudiare la guerra, ma educare alla cura, all’accoglienza e alla condivisione. Quello che propone la Rete delle ‘Scuole di pace’, di cui la dirigente del Volta è dal 2021 coordinatrice nazionale, non è solo un percorso di crescita e conoscenze, ma anche umano e personale. Il podcast è stato presentato alla comunità scolastica in occasione della Settimana civica ricca di eventi di rilevanza nazionale, locale e legati all’attività didattica dell’istituto. A cominciare dal 19 aprile con l’incontro con Papa Francesco, la formazione per le Scuole che promuovono salute, attività di Donazione Avis e Debate sui temi dell’educazione civica.

Link del podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/edulia/episodes/Ep–05—Scuole-di-pace-e2if8sn/a-ab6314q