“Bike and Run”, da show a festival tra expo, turismo e sostenibilità

In occasione dell’arrivo in Umbria del Giro d’Italia l’annuncio della trasformazione e delle date 2024 (29 novembre – 1 dicembre) dell’evento lanciato lo scorso anno con grande successo da Epta Confcommercio Umbria

“Bike and Run Show”, la manifestazione-evento lanciata lo scorso anno con grande successo di pubblico da Epta Confcommercio Umbria, si trasforma in “Bike and Run Festival”. Questa nuova denominazione riflette lo spirito inclusivo che caratterizza l’evento, che si appresta a diventare un punto fermo nel calendario di tutti gli appassionati di ciclismo e corsa del Centro Italia.

La seconda edizione del Bike and Run Festival, salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa, si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre 2024, nello scenario dell’Umbriafiere di Bastia Umbra.

L’annuncio sia del cambio di nome che delle nuove date quest’anno avviene in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia che attraversa l’Umbria il 10 e 11 maggio: un momento quindi anche simbolico, con l’arrivo della storica competizione ciclistica, per evidenziare proprio ancor di più il legame profondo di questa manifestazione con il territorio e la sua tradizione sportiva.

E a sottolineare quindi l’importanza di questo evento a livello sportivo, culturale ed economico è il presidente di Epta Aldo Amoni: “Il Bike and Run Festival non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un’opportunità per promuovere la cultura del movimento e dello stile di vita attivo. Con il suo focus su turismo e sostenibilità, l’evento offre uno spazio unico per riflettere su questioni cruciali e attuali, senza dimenticare i grandi marchi e le aziende dei segmenti ciclismo e corsa che esporranno anteprime e nuovi prodotti all’avanguardia. I visitatori potranno acquistare in loco e partecipare ad eventi esclusivi pensati per appassionati di tutte le età”.

Come sottolineato dal sottotitolo “Expo, Turismo, Sostenibilità”, il Bike and Run Festival continuerà a offrire una vasta gamma di iniziative volte a promuovere il cicloturismo e la sostenibilità ambientale. Oltre agli espositori di biciclette e attrezzature sportive per i runner, ci saranno spazi dedicati all’approfondimento, iniziative per la sostenibilità ambientale, ma anche esibizioni speciali e gare ad hoc di ciclismo e corsa. L’edizione di quest’anno promette di superare ogni aspettativa, offrendo un’esperienza unica che unisce sport, cultura e impegno verso un futuro più sostenibile.

Per info: www.bikerunshow.com