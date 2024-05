Fioroni annuncia bando per internazionalizzazione imprese

L’assessore regionale Michele Fioroni ha annunciato

“una buona notizia per l’internazionalizzazione delle imprese. Esce domani 7 maggio il bando della Regione per le fiere che si svolgeranno in Italia e all’estero dal primo maggio del 2024 al 31 marzo del 2025″ ha detto in un video su Instagram. Il bando – ha spiegato Fioroni – prevede un contributo per le fiere in Italia per stand fino a 20 metri quadrati di 20 mila euro e sopra ai 20 metri quadrati di 25 mila euro. Per le fiere che si svolgeranno all’estero un contributo di 25 mila euro per gli stand fino a 20 metri quadrati e di 30 mila per quelli sopra ai 20 metri quadrati. Rispetto al passato abbiamo aumentato i giorni di rendicontazione da 30 a 60 e abbiamo recepito la necessità di implementare i costi più elevati per le fiere che si svolgono all’estero. La misura sarà gestita da Sviluppumbria per conto della Regione. Buona fiera a tutti”.