Aspettando… TrasimenoFumetto incontro con Moreno Chiacchiera

Tre appuntamenti online con gli organizzatori della manifestazione che si terrà a San Feliciano dal 26 al 28 aprile

Secondo appuntamento online con gli organizzatori della manifestazione dedicata al fumetto e all’illustrazione TrasimenoFumetto in programma a San Feliciano, Museo della pesca e del lago Trasimeno, Magione dal 26 al 28 aprile.

Dopo l’incontro con il fumettista Francesco Gaggia, giovedì 11 aprile, alle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook TrasimenoFumetto e sul canale You Tube Magione Live, l’illustratore Moreno Chiacchiera parlerà del suo lavoro che spazia tra infiniti soggetti e temi.

Moreno Chiacchiera è nel mondo del fumetto e dell’illustrazione praticamente da sempre avendo fatto di una passione un mestiere.

Collabora come illustratore e cartoonist con le più importanti case editrici italiane ed estere specializzate in editoria per ragazzi, i suoi lavori vengono pubblicati, oltre che in Italia, in USA, Inghilterra, Francia, Spagna, Austria, Germania, Canada, Australia, Giappone, Cina.

È Accademico di merito all’Accademia di Belle Arti di Perugia, membro della Beehive Illustration Agency con sede nel Regno Unito, e ha collaborazioni televisive con RAI, Mediaset e BBC.