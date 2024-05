InCanto d’Estate e Umbria Green Festival insieme con lo spettacolo di Ghemon

Si tratta dell’unica data umbra dell’artista che porta sul palco “Una cosetta così”

Nuova edizione, nuove collaborazione. Quest’anno “InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore” e “Umbria Green Festival” si fonderanno insieme per una serata davvero speciale con lo spettacolo “Una cosetta così”. È in programma giovedì 11 luglio (ore 21,30), presso il parco di Villa Faina a San Venanzo. Si tratta del nuovo progetto di Ghemon lo spettacolo – unica data in Umbria – che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. L’ingresso alla serata è gratuito su prenotazione (posti a sedere non numerati) tramite Ticket Italia al link: https://shorturl.at/nsM79.

Una cosetta così non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda.Insomma, una cosetta così. Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, è partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati artisti, negli anni ha poi reso il suo stile unico, mescolando soul, rap e musica italiana. Nel corso della sua carriera ha scelto la strada della versatilità per raccontare agli altri il suo mondo interiore, facendolo anche attraverso i dj set, la radio, i podcast, un libro e lo sport (appassionato di calcio e pallacanestro, negli ultimi anni ha iniziato anche a correre maratone). Anni di evoluzioni e rivoluzioni, trovando nuove forme per assomigliarsi di più, perché se è vero che si hanno delle cose da dire, i modi per farlo possono essere potenzialmente infiniti.

La 16esima edizione di InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, è in programma presso il parco di Villa Faina a San Venanzo dal 10 al 14 luglio 2024. Sono già stati annunciati i concerti di Marco Morandi (previsto per sabato 13 alle ore 21,30) e dei Tiromancino (domenica 14 alle 22). I biglietti per quest’ultimo concerto, l’unico che sarà a pagamento, sono acquistabili su TicketOne. Anche quest’anno InCanto d’Estate sarà dedicato alla musica ed al buon cibo. Ogni sera si terrà un concerto e sarà possibile degustare alcune specialità tipiche della cucina locale e umbra.