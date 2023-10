Scuola, futuro e sostenibilità: torna Fà la cosa giusta

Oltre 50 eventi gratuiti presso l’Umbriafiere di Bastia

La scuola al centro della VIII edizione di Fa’ la cosa giusta! Umbria, la fiera del consumo consapevole in programma dal 17 al 19 novembre 2023 presso gli spazi di Umbriafiere. L’appuntamento fieristico dedicato alla sostenibilità, come da tradizione, propone un ricco programma gratuito riservato agli studenti (dall’infanzia alle superiori) nelle mattinate di venerdì 17 e sabato 18 novembre. Oltre 50 i momenti tra laboratori, incontri e workshop riservati alle scuole di ogni ordine e grado. Una proposta mirata per coinvolgere bambine e bambini facendogli conoscere il meglio delle produzioni sostenibili. Molti i momenti ludici, dove imparare giocando; diversi quelli tecnico-scientifici di carattere divulgativo riservati alle scuole secondarie. Un percorso pensato dagli organizzatori in collaborazione con diverse realtà produttive e associative della nostra regione. Nel corso delle due mattine le scuole incontreranno e potranno rapportarsi con imprenditori, divulgatori scientifici, esperti educatori, animatori, associazioni e realtà attive da anni nei campi della divulgazione della sostenibilità ambientale.

Maestri e insegnanti potranno scegliere il percorso più adatto ai propri studenti. L’ingresso alla fiera e la partecipazione agli eventi è completamente gratuita. È prevista anche la possibilità di visite libere in fiera.

Per aderire e iscrivere gratuitamente le classi ai laboratori si può contattare l’organizzazione all’indirizzo giorgio@falacosagiustaumbria.it

Al centro degli appuntamenti ci sono convegni e incontri sulle tematiche del consumo critico e dei coretti stili di vita, nella convinzione che le nuove generazioni possano favorire, con le loro scelte e il loro stile di vita, un futuro migliore e più sostenibile.

Fa’ la cosa giusta! Umbria nasce da un’idea di Terre di mezzo Editore ed è organizzata da Fair Lab srls e dall’Associazione culturale Il Colibrì. Partner scientifico dell’iniziativa è Arpa Umbria; partner tecnico Umbriafiere Spa.

L’evento è patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Bastia Umbra. Fa’ la cosa giusta! Umbria è sostenuta e promossa da Cia Umbria e Cittadinanzattiva. Main partner della fiera: Banca Etica, Cesvol Umbria, La Semente, NaturaSì, VUS – Valle Umbra Servizi.

Il Progetto Scuole 2023 offre agli studenti (di ogni ordine e grado) spazi di apprendimento e confronto, con un ampio ventaglio di iniziative formative sul vivere sostenibile.