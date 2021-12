Nasce il marketplace di Fa’ la cosa giusta

Uno shop online dalla parte dei piccoli produttori, dall’11 dicembre il regalo sostenibile è anche online

Non un fast shop, ma un acquisto consapevole, mirato, che restituisce valore a chi produce e lavora. Il progetto marketplace punta a costruire una solida infrastruttura digitale, consentendo anche alle piccole realtà di arrivare ai consumatori.

La carta etica, sottoscritta dalle aziende presenti sul marketplace, è a garanzia e a tutela della qualità dei prodotti. Molte le aziende umbre selezionate in questa prima fase che attraverso il portale avranno la possibilità di arrivare e farsi conoscere in tutta Italia

Tutelare e valorizzare i piccoli produttori sostenibili facendo arrivare in tutta Italia le loro eccellenze. Fa’ la cosa giusta!, la più importante fiera dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, che da 18 anni fa incontrare consumatori consapevoli e produttori virtuosi, arriva anche online e lancia il suo shop etico in collaborazione con produttori e artigiani (falacosagiusta.market).

Prodotti buoni e naturali divisi in aree tematiche: dall’abbigliamento alla cosmesi, dai servizi al food, dall’arredamento al mondo dell’infanzia. “Connessi con i territori, mettiamo in rete la nostra Rete”, questo il claim dello shop online di Fa’ la cosa giusta! online dall’11 dicembre: aziende selezionate che mettono al centro etica e responsabilità.

All’interno del portale i consumatori troveranno progetti, prodotti e servizi per uno stile di vita sostenibile in tutte le aree del vivere quotidiano, eccellenze artigianali che vengono realizzate in maniera sostenibile lungo tutta la filiera. E non mancherà anche una sezione dedicata al “regalo giusto” con tante idee per un Natale sostenibile per tutti, produttori e consumatori.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Terre di mezzo (casa editrice che ha ideato e organizza ogni anno Fa’ la cosa giusta! a Milano) e Fair Lab, la società con sede a Perugia, che da 8 anni organizza la fiera del centro Italia. Lo stimolo che ha velocizzato il progetto già in cantiere, è arrivato dalla pandemia e dalle conseguenze che questa ha avuto sulle piccole aziende artigiane che non avevano una rete di distribuzione e vendevano in maniera itinerante, girando l’Italia attraverso eventi e fiere. In questo senso il progetto marketplace punta a costruire una solida infrastruttura digitale, consentendo anche alle piccole realtà di arrivare ai propri consumatori .

Una piattaforma in cui ogni azienda mette a disposizione un numero limitato di prodotti compatibilmente con la propria capacità di realizzarli e consegnarli e nel rispetto dei tempi che alcune eccellenze richiedono.

Non un fast shop, ma un acquisto consapevole, mirato, che restituisce valore a chi produce e lavora. Una vetrina di vendita ma anche di racconto sulle tematiche della sostenibilità.

Come spiegano da Fa’ la cosa giusta!: “Tanti anni fa abbiamo fatto un patto con aziende, produttori e artigiani; oggi, insieme a loro, siamo pronti ad evolvere, tenendo sempre fede a quel patto, e dando la possibilità alle aziende di avere un vero e proprio negozio online”.

Forti di una pluriennale esperienza, la prima fiera dedicata al consumo consapevole si è svolta a Milano nel 2004 e la diciottesima edizione sarà dall’11 al 13 marzo 2022 a Fieramilanocity), e di una profonda conoscenza dei produttori italiani sostenibili, gli organizzatori hanno deciso di investire nell’online, crescendo e rinnovandosi permettendo ai consumatori di fare acquisti etici durante tutto l’anno.

La sostenibilità è, come sempre, il cuore di questo nuovo progetto . Tutte le realtà presenti, infatti, hanno aderito e sottoscritto i principi guida espressi nella Carta Etica, a garanzia e nel rispetto dei diritti delle persone e ambientali.

Molte le aziende umbre selezionate in questa prima fase che attraverso il portale avranno la possibilità di arrivare e farsi conoscere in tutta Italia.

Il marketplace di Fa’ la cosa giusta! sarà online dall’11 dicembre 2021.

Progetto realizzato con il contributo POR FESR Regione Umbria 2014-2020 Asse III Azione 3.7.1. – Avviso Bridge to Digital 2020.