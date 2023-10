Lega Umbria, il Segretario Marchetti presenta la nuova squadra dei dirigenti

“Orgoglioso del lavoro che stiamo facendo”

A un mese dal Congresso Regionale che lo ha proclamato Segretario della Lega Umbria, l’Onorevole Riccardo Augusto Marchetti presenta la nuova squadra dei dirigenti del Carroccio. Alessandrini Vice Segretario Vicario, Capoccia Responsabile Regionale dell’Organizzativo, coadiuvato da Grosso e Santantonio. Spaccini agli Enti Locali

Perugia, 30 ottobre ‘23 – “In queste settimane ho incontrato dirigenti e militanti delle sezioni Umbre e il primo impatto è stato più che positivo – dichiara Marchetti – ho avuto modo di confrontarmi con donne e uomini consapevoli del grande lavoro che ci aspetta, motivati e determinati a fare ciascuno la propria parte. Da oggi la squadra è al completo – fa sapere – Valeria Alessandrini è il Vice Segretario Vicario e Luciano Capoccia (Segretario della Lega Deruta, Torgiano, Collazzone e Collepepe) è il nuovo Responsabile dell’Organizzativo Regionale.

Gestire al meglio l’organizzazione del movimento è fondamentale soprattutto in vista dei tanti appuntamenti elettorali che ci attendono, per questo ho deciso di far entrare del Direttivo Regionale i Soci Ordinari Militanti Marco Grosso e Marco Santantonio con il compito di coadiuvare il lavoro dell’Organizzativo. A gestire gli Enti Locali è invece il nostro Assessore al Comune di Torgiano, Francesco Spaccini. Alcuni di loro li conosco da anni, altri li ho incontrati in queste settimane e ho apprezzato da subito il loro valore – sottolinea il Segretario – sono certo che dimostreranno di essere all’altezza del ruolo che ho affidato loro.

Insieme ai due Segretari Provinciali Francesco Cenciarini (Perugia) e David Veller (Terni), Letizia Taburchi al Tesseramento Regionale, Valeria Alessandrini, Micaela Parlagreco, Filippo Piccioni, Riccardo Polli e Francesco Ricci (eletti durante il Congresso Regionale del settembre scorso), si aggiungono quindi al Direttivo Regionale Luciano Capoccia, Francesco Spaccini, Marco Grosso, Marco Santantonio e – prosegue – a loro i migliori auguri di buon lavoro e a coloro che li hanno preceduti un ringraziamento sincero per la dedizione con cui hanno servito la Lega in questi anni. Sono orgoglioso della squadra che abbiamo costruito – conclude Marchetti – stiamo lavorando con serietà: abbiamo obiettivi ambiziosi, ma insieme possiamo raggiungere ogni traguardo”.