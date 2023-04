Screening cardiologico per la fascia 0-14

“Ho depositato una Proposta di Risoluzione, che ci tengo a condividere con i colleghi della Commissione Sanità, per impegnare la Giunta Regionale a elaborare e adottare, con apposito provvedimento normativo, misure mirate per ch l’istituzione di uno specifico screening cardiologico per i bambini e ragazzi fino a quattordici anni”,

rende noto il Consigliere Regionale della Lega Valerio Mancini.

“Il promotore di questa iniziativa è stato il collega Consigliere della Regione Abruzzo Marco Cipoletti – spiega Mancini – è un tema che merita l’attenzione di tutti e deve vederci uniti a ogni livello istituzionale, per questo ritengo fondamentale che anche l’Umbria faccia la propria parte. Purtroppo i dati recenti diffusi anche dal network comunitario di sorveglianza ‘Euromomo.eu’ hanno evidenziato un picco di mortalità generale, relativo al periodo ottobre-novembre 2022 e, in particolare, un eccesso di mortalità e problematiche gravi nella fascia di età 0-14 anni – prosegue Mancini – occorre monitorare costantemente questi dati per cercare di comprenderne le cause. Fare prevenzione è fondamentale perché consente di salvare vite – sottolinea – in Umbria nel 2022 la popolazione dagli 0 ai 14 anni supera i centomila cittadini, bambini e giovani ragazzi la cui salute è per tutti una priorità – conclude Mancini – auspico pertanto che la mia Proposta di Risoluzione venga sottoscritta all’unanimità dalla Commissione Sanità e che la Regione Umbria e l’Assessore Luca Coletto pongano immediata attenzione su questo tema iniziando lo screening da un campione di almeno 5.000 ragazzi”.