Approvato Regolamento Legge Associazioni Militari e Forze dell’Ordine

Mancini (Lega): “Orgoglioso di aver dato loro sostegno”

“La Giunta Regionale ha approvato il Regolamento relativo alla Legge ‘Sostegno alle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine’ di cui sono primo firmatario – annuncia il Consigliere Regionale della Lega, Valerio Mancini, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – un atto dovuto nei confronti delle donne e degli uomini che hanno servito con abnegazione e senso del dovere il nostro Paese. Grazie a questo Regolamento verranno erogati finanziamenti per attività di promozione della funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza. La soglia minima del contributo regionale è di mille euro e quella massima di cinquemila – spiega Mancini – risorse che potranno essere utilizzate per l’educazione dei nostri giovani attraverso attività didattiche volte a celebrare momenti e date salienti della storia umbra e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale e per lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e raduni. Si tratta di un risultato importante, in linea con altre battaglie di civiltà e sicurezza che, insieme ai colleghi della Lega Manuela Puletti e Marco Castellari, stiamo portando avanti – ricorda Mancini – di recente abbiamo ottenuto la riattivazione della sede del Provveditorato delle Carceri a Perugia e ci stiamo anche battendo per la riapertura delle sedi distaccate dei tribunali. Il 4 novembre è una festa importante per l’Italia e ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno indossato e indossano una divisa rappresentando la patria con orgoglio e garantiscono la sicurezza nel nostro Paese, a maggior ragione in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando”, conclude Mancini.