“In Altotevere la disoccupazione più bassa dell’Umbria merito delle nostre aziende”

“L’incontro organizzato dalla Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria a Città di Castello è stato un’occasione importante non solo per confrontarci sulle potenzialità di sviluppo dell’Alto Tevere, ma anche per ribadire la forza economica del nostro territorio, che si rivela di anno in anno sempre più determinate in ottica non solo dello sviluppo regionale, ma di rilievo anche nel quadro nazionale – dichiara il Consigliere Regionale della Lega, Valerio Mancini, Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Umbria – oltre settemila imprese attive con un numero di brevetti registrati superiore rispetto alla media regionale e la volontà da parte delle aziende di proiettarsi anche sui mercati internazionali. Nell’Alta Valle del Tevere i livelli occupazionali sono più alti che nel resto dell’Umbria – sottolinea Mancini – questo anche grazie alla presenza di filiere specializzate come quella del packaging, delle macchine agricole e dell’agricoltura stessa. Il tasso di disoccupazione è infatti sotto il 7% ed è inferiore sia al resto dell’Umbria che al dato nazionale. È stato un onore intervenire l nel corso dell’incontro, un’occasione per ricordare anche il tanto lavoro fatto dalla Lega in questi anni a vantaggio dell’Alta Vale del Tevere. Dopo decenni di battaglie, finalmente sono stati trovati, come da indicazione nel mio emendamento al DEFR del 2021, 15 milioni di euro per il recupero del Vecchio Ospedale – prosegue Mancini – un intervento non solo a beneficio della struttura, e quindi della comunità, ma anche a vantaggio delle attività del centro storico che beneficeranno di un rinnovato decoro urbano. Inoltre, come annunciato dal Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti, a breve verranno consegnati i lavori per la Galleria della Guinza, un’opera attesa da trent’anni, che grazie alla perseveranza della Lega verrà finalmente la luce – rimarca Mancini – avere infrastrutture funzionali ed efficaci sarà un’ulteriore spinta propulsiva allo sviluppo economico dell’Alto Tevere. Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Minciaroni per aver organizzato questa iniziativa e il Segretario Generale Federico Sisti, curatore della relazione del quadro socio-economico dell’Alto Tevere – conclude Mancini – un grazie anche al nostro Assessore Regionale Enrico Melasecche per aver partecipato all’incontro e aver annunciato che, oltre alla Guinza, partiranno a breve anche i lavori per il completamento della tratta sud dell’FCU e successivamente verrà ripristinato anche il collegamento Città di Castello-San Sepolcro”.