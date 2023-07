Sciopero aeroporti, al momento nessuna cancellazione al San Francesco

Nessun particolare disagio si registra in mattinata all’Aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” di Perugia per lo sciopero nazionale nel settore dei trasporti che coinvolge nella giornata di oggi il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si ferma per otto ore, dalle 10 alle 18 (la protesta è in corso in quanto il contratto del personale è scaduto da sei anni).

Tutti i voli previsti sono quindi partiti regolarmente.

Lo si apprende dopo aver sentito il direttore dello scalo umbro, Umberto Solimeno: “La situazione da noi è tranquilla con tutta l’operatività confermata anche perché il nostro personale non ha aderito allo sciopero, così come pure in passato non ci sono state azioni di scioperi legate a quelli nazionali.

Si è invece sempre operato per dare un contributo in giornate come questa”.

Solimeno ha sottolineato che sono stati quindi rassicurati i passeggeri che hanno contattato l’aeroporto.

Nella stessa giornata si fermano anche i piloti di Malta Air e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling.

Tutte compagnie che però non interessano lo scalo umbro, come ricorda Solimeno: “Nessuno volo cancellato quindi al momento per quanto ci riguarda, ma questo non significa che durante la giornata non ci siano ritardi o cancellazioni derivanti da altri scali che invece aderiscono allo sciopero. La giornata è lunga quindi vedremo come evolverà”.