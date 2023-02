Aeroporto dell’Umbria: 70 voli settimanali e nuova rotta per Cracovia

Annunciato il nuovo operativo estivo 2023 di Ryanair

Con una rotta nuova per Cracovia (quattro voli settimanali) e un aumento delle frequenze su quattro popolari destinazioni già esistenti (Cagliari, Catania, Malta e Palermo) è stato annunciato oggi il nuovo operativo estivo 2023 di Ryanair dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” di Perugia.

Nella “Summer ’23” (26 marzo-31 ottobre) la compagnia aerea così, come ha illustrato il country manager per l’Italia Mauro Bolla, opererà oltre 70 voli settimanali da/per Perugia con una crescita del 40% rispetto all’estate 2022 (22 voli in più).

Sono quindi 11 in totale le rotte, comprese anche le altre confermate (Barcellona, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Londra Stansted, Vienna).

“Lo scorso anno avevamo annunciato l’operativo estivo come il più grande mai fatto su Perugia, non era vero quindi perché è invece quello del 2023” ha affermato Bolla per poi aggiungere: “Sarà una estate veramente importante, con Ryanair che continua a offrire più voli, connettività e tariffe basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Nel 2023 festeggeremo 25 anni attività in Italia e in Europa siamo ormai il gruppo più grande. In 17 anni su Perugia Ryanair ha fatto viaggiare 2,3 milioni di passeggeri. Le performance qua sono solide e come si è cresciuti dal 2022 al 2023 cresceremo anche dal 2023 al 2024”.

Soddisfatto anche Umberto Solimeno, direttore generale di Sase, la società di gestione dello scalo umbro che ha così commentato: