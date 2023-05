Sabato 27 maggio l’inaugurazione degli spazi recuperati nell’area del Santuario

“Saperi e Sapori a Mongiovino… in Festa”. E’ questo il titolo dell’evento in programma sabato 27 maggio, a partire dalle ore 16, nel piccolo borgo sopra Tavernelle. famoso per il suo Cinquecentesco Santuario. Tema centrale è infatti l’inaugurazione degli spazi del complesso monumentale annesso al Santuario, recentemente recuperati grazie ai finanziamenti del Gal Trasimeno Orvietano e con il sostegno della Fondazione Perugia, oltre agli investimenti da parte della proprietaria Confraternita del SS Sacramento e della Buona Morte in Mongiovino e con la supervisione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

L’inaugurazione, voluta dall’Associazione Culturale Mongiovino -Valnestore e dalla Confraternita, con il patrocinio del Comune di Panicale e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve, di Italia Nostra, del Centro Commerciale Naturale di Tavernelle, avrà inizio con l’esibizione all’interno del Santuario della Corale Berardo Berardi di Tavernelle.

Alle 16.30 di fronte all’immobile restaurato, sulla piazza del Santuario, si procederà al taglio del nastro con il sindaco di Panicale e don Alessandro Segantin, parroco in Mongiovino nonché Priore della Confraternita SS Sacramento.

La manifestazione continuerà all’interno della Sala Multifunzionale con la presentazione degli spazi risistemati, dove, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, interverranno anche i tecnici del Gruppo di lavoro per il recupero che presenteranno le fasi, le modalità, le problematiche, le soluzioni del restauro.

L’intento è quello di poter continuare con i recuperi, mettendo in sicurezza e ristrutturando l’area intera, con il contributo e la collaborazione di tutti a partire dalla cittadinanza.

La serata proseguirà nell’area verde adiacente il Santuario con la musica dal vivo del quartetto acustico #Disarmonica e l’apericena.