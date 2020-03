Bollino del Trasimeno: consegna a domicilio dei prodotti locali. Iniziativa per combattere la crisi: un servizio utile a tutti, che rafforza l’economia attraverso le eccellenze locali

Il circuito del “Bollino del Trasimeno” lancia la consegna a domicilio delle eccellenze locali per combattere e rispondere concretamente alla crisi innescata dal Coronavirus. In questo modo si cerca di dare nuovo slancio a tanti produttori locali che producono eccellenze enogastronomiche tipiche, perfettamente idonee e con le carte in regola per stimolare il mercato di sbocco tra i consumatori del territorio: fino ad ora una grossa fetta delle produzioni locali è assorbita dal movimento turistico attraverso i negozi e le botteghe, collocati nei centri storici degli otto Comuni del territorio. Il Bollino del Trasimeno (www.bollinodeltrasimeno.it) con oltre 50 aziende del territorio impegnate in vari settori, per lo più del comparto agroalimentare, è il marchio di provenienza collettiva che veicola le eccellenze legate alla tradizione.

“In questa fase di incertezza e sospensioni di molte attività e di tante iniziative economiche – dichiara Cristian Giardini promotore del Bollino e titolare di Giardini S.p.a. – le migliori risorse imprenditoriali presenti al Trasimeno devono condividere la loro qualità e genuinità con gli abitanti stessi. Molti associati si stanno muovendo in autonomia, altri in collaborazione diretta: l’importante è che questo meccanismo si metta in moto e operi sempre più”.

Realtà significative come Agricola Bittarelli, Panificio Perella, Birre del Trasimeno, Letizia Tiezzi, Cantina delle Fate e altre ancora si stanno già muovendo. Anche la Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno di San Feliciano è già al lavoro.

“Questa modalità è importante per coniugare le esigenze di tutti noi con il sostegno dell’economia locale”.

Ha dichiarato Monica Giommini della Start Up Helios tra le promotrici dell’iniziativa. Le iniziative di consegna a domicilio dei prodotti tipici locali del Bollino del Trasimeno saranno via via tracciate sia sulle pagine Facebook degli associati sia sulla pagina del Bollino del Trasimeno. Per richieste e informazioni info@bollinodeltrasimeno.it