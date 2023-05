I Love Fish, a Perugia quattro giorni dedicati al pesce

Quattro giorni di showcooking, degustazioni, laboratori di cucina, incontri culturali, musica, talk show, mercato di eccellenze, laboratori didattici per tutti, area ludico – educativa per bambini, tutti ad ingresso libero

Dalle vongole in guazzetto alla frittura di agoni del Trasimeno, al panzerotto burrata e alici, al cappellaccio di bufala e baccalà: in questo e in molto altro consiste l’offerta gastronomica di “I love fish”, la manifestazione ad ingresso libero in programma a Pian di Massiano di Perugia (area parcheggio Minimetro) da giovedì 1 a domenica 4 giugno prossimi (dalle ore 12 alle 24). Quattro giorni di showcooking, degustazioni, laboratori di cucina, incontri culturali, musica, talk show, laboratori didattici e ludici per bambini che caratterizzano questa prima edizione della kermesse dedicata al pesce di lago, fiume e mare, ideata ed organizzata da Un Lab con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati martedì 23 maggio presso la sala Fiume di palazzo Donini a Perugia. Sono intervenuti Roberto Morroni, vicepresidente ed assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria; Clara Pastorelli, assessore al commercio del Comune di Perugia; Gabriele Giottoli, assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia; Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago e presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno; Aurelio Cocchini, presidente della Cooperativa Pescatori del Trasimeno; Paolo Morbidoni, presidente Coordinamento Strade dell’Olio e del Vino dell’Umbria; Costantino Pacioni, membro del Comitato esecutivo di Cia – Agricoltori Italiani dell’Umbria; Francesca Rocchi Barbaria, coordinatrice culturale dell’evento; Luca Broncolo e Antonella Bussotti, produttori dell’evento.

“I love fish – ha esordito Roberto Morroni – è un evento che porterà dibattito e cultura intorno al mondo ittico. In Umbria non abbiamo il mare ma abbiamo il Lago Trasimeno che va valorizzato. Come Regione Umbria ci è piaciuto il taglio della manifestazione che offre un approccio integrato tra cultura ed enogastronomia: il cibo è veicolo di attrazione in quanto porta che entra nei territori”.

“L’Amministrazione comunale – ha affermato l’assessore al commercio Clara Pastorelli – tiene molto a questo evento perché va in direzione della valorizzazione delle risorse del nostro territorio, tra cui anche il pesce del lago Trasimeno. Questa manifestazione rappresenta un’idea innovativa. Saranno quattro giorni di cultura, di promozione dei nostri prodotti, di scambio di informazioni e di educazione alimentare, ma anche un modo per sviluppare la socialità e lo stare insieme. Per tali motivi come Amministrazione abbiamo aderito con convinzione dando il nostro supporto a questa prima edizione”.

L’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli, nel ringraziare gli organizzatori per la tenacia con cui hanno portato avanti il progetto seppur complesso, ha parlato di iniziativa convincente, ma anche di evento sfidante e stimolante visto che è dedicato ad un prodotto, il pesce, in una città che non ha il mare. “Spero – ha concluso – che l’evento diventi evento di tanti e che sia destinato a durare nel tempo, essendo caratterizzato da una giusta idea di fondo e da una attenta programmazione”.

Matteo Burico, invece, ha parlato di collaborazione tra la città di Perugia e l’Unione dei Comuni del Trasimeno definendolo positivo e costruttivo per la promozione di tutta la Regione.

“Ci fa piacere essere coinvolti in questo evento. Noi siamo di supporto ai nostri Comuni – ha dichiarato Paolo Morbidoni – ma è importante valorizzare il ruolo delle Strade dell’Olio e del Vino dell’Umbria. La valorizzazione dei prodotti passa anche dalla bellezza e dal valore degli abbinamenti. Questo è un evento dove si dà da mangiare allo stomaco ma anche alla testa”.

“Perugia si prende l’onere di promuovere il mondo ittico – ha detto Aurelio Cocchini – e noi essendo il lago di Perugia sentivamo l’onere ed il piacere di partecipare”.

Costantino Pacioni, infine, ha ringraziato l’organizzazione e rimarcato la presenza di Cia all’evento sia con la presenza di stand sia partecipando agli incontri.

Dopo gli interventi Francesca Rocchi Barbaria ha illustrato il programma della manifestazione mentre Luca Broncolo e Antonella Bussotti hanno sottolineato che si tratta di un evento popolare che vuole “portare il mare a Perugia ma valorizzare l’ittico della nostra regione”.

All’interno dell’evento, che coinvolgerà tante realtà associative ed economiche legate al settore ittico, sarà presente anche un mercato dedicato con produttori di eccellenze umbre, si potranno degustare vini ed assaggiare a pranzo e a cena più di venti differenti piatti di pesce realizzati dai protagonisti di I Love Fish. Tra le attività economiche e culturali ci saranno la Cooperativa Pescatori Trasimeno, l’Associazione Pescatori di Cesenatico, il Parco Tecnologico 3A, la Strada del Vino dei Colli del Trasimeno, la Strada del Sagrantino, la Strada del Cantico, la Strada dei Vini Etrusco – Romana (o dell’Orvietano), la Strada dell’olio Dop Umbria e il Consorzio di tutela Olio Dop Umbria, PescAgri Cia, Cia, ospiti giapponesi segnalati dall’Istituto Cultura Giapponese, le sagre (Villa Pitignano e Badiola), le osterie Tinc’anto e Rosso di Sera. Tra gli invitati anche l’ambasciatrice della Repubblica di Albania.

Diverse le aree previste dalla manifestazione tra cui: Ágora, il palco per gli showcooking, degustazioni, laboratori, incontri e talk con iniziative a tema; cocktail, dove saranno erogate le bevande, si potrà ascoltare della buona musica e si terranno gli appuntamenti con Fibraweb e CogenLab; ristorazione, dove si potranno degustare i piatti a base di pesce e oltre 600 posti seduti; mercato, con produttori di eccellenze umbre; Adrenalina, per l’attività animata dalle associazioni sportive e dagli educatori, animatori per bambini. Il prato diventa acqua con le associazioni di kite e di sup del Lago Trasimeno che organizzeranno, in un’area posizionata all’entrata della manifestazione, attività per famiglie e bambini per promuovere lo sport outdoor organizzato al lago. Sarà presente uno spazio dedicato alle attività ludico creative pensate per i bambini, tutte focalizzate sul tema della biodiversità ittica.

Tutti i giorni nell’area Agorà a partire dalle 12 sono in programma i laboratori “mangiare bene per vivere meglio”, alle 14 gli showcooking “lo spettacolo è servito!”, alle 18 degustazioni di vini “un pesce per strada”, alle 19 i tolk “parole d’acqua”, alle 20 gli incontri “apri gli occhi!”, alle 21,30 gli showcooking “lo spettacolo è servito!”.

Le proposte gastronomiche operatori I love fish, che apriranno gli stand alle ore 12 e alle 19, saranno le seguenti: Cooperativa dei Pescatori di Cesenatico (vongole in guazzetto, cozze alla marinara, sedanini allo scoglio, fritto misto di paranza, cotoletta di merluzzo o ludrigano al forno con olive e patate); Osteria Tinc’anto (insalata di fagiolina del Trasimeno, insalata di persico, frittura di agoni del Trasimeno, frittura di filetti di persico, frittura di polpette di persico); Panzerotto Taranto (orecchiette con sugo di cozze, orecchiette pomodoro e cacioricotta, panzerotto Margherita, panzerotto burrata e alici); Sagra di Villa Pitignano (cappellaccio di bufala e baccalà, baccalà alla perugina o baccalà gratinato); Sagra di Badiola (filetto fritto di baccalà alla marscianese, insalata di ceci e baccalà); Osteria Rosso di Sera (panino con porchetta di tinca); Cooperativa Pescatori Trasimeno (fish&chips di lattarini, patate, prezzemolo, parmigiano). Sarà presente anche uno stand di gelato che creerà gusti ad hoc per la manifestazione.