Panicale: arrivano le opere pittoriche di Julian Hyzler a L’Arca di Pan. L’inaugurazione venerdì 3 settembre alle 19,30 in Viale Regina Margherita

A L’Arca di Pan di Panicale approdano le opere pittoriche di Julian Hyzler. Sarà inaugurata venerdì 3 settembre alle ore 19,30 la mostra “Paintings / Large – scale oil & acrylic” firmata dall’artista di origini maltesi Hyzler.

I suoi dipinti partono da foto raccolte in vari viaggi. La luce giusta, quell’angolazione perfetta, i piccoli dettagli che catturano lo sguardo. La foto è affilata e preparata e quindi pronta per essere la musa ispiratrice per i prossimi mesi del meticoloso lavoro di rendering di ogni mattone, ogni pezzo di ferro e riflesso della finestra.

Realizzata principalmente con piccole pennellate, ogni opera richiede ore, portando a giorni, settimane e solitamente mesi per essere completata. Culminando in una bellissima esperienza realistica da lontano, ma pittorica da vicino per lo spettatore.

Nato a Malta, e successivamente residente nel Regno Unito, Julian è tornato alle sue radici mediterranee. Ha dipinto per la maggior parte della sua vita, e insegna belle arte a studenti di tutte le età e abilità da oltre 25 anni. Inizialmente si è formato nelle scuole d’arte in Inghilterra per poi specializzarsi in illustrazione a Londra.

Dopo aver restaurato un casale al confine tra Toscana e Umbria, un progetto iniziato nel 2007, Julian ha iniziato a ospitare ritiri d’arte in loco per artisti da tutto il mondo. Tra i corsi a casa e i ritiri in giro per il mondo, trova ancora il tempo per dipingere i suoi pezzi architettonici su larga scala ispirati ad alcune delle sue città preferite.