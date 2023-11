Prove d’orchestra, un nuovo percorso di partecipazione nei territori per costruire la Perugia del futuro

Primo appuntamento venerdì 10 novembre dalle 17 nei locali della Casa dell’Associazionismo in via della Viola.”Prendendo spunto da quanto fatto in questi anni in Consiglio comunale – spiegano gli ideatori – alla base dell’iniziativa c’è un bisogno forte, espresso e condiviso da più parti, di riconnettere persone, territori, idee, provando a sperimentare nuove modalità di partecipazione al dibattito cittadino e nuovi strumenti democratici per elaborare progetti di rigenerazione della città”



Un percorso di partecipazione cittadina per raccogliere criticità e potenzialità dei territori del comune di Perugia, e mettere a confronto esperienze e idee, soluzioni e progetti: prenderà il via venerdì 10 novembre dalle 17 nei locali della Casa dell’Associazionismo in via della Viola Prove d’orchestra, calendario di incontri promosso da Fabrizio Croce e Lucia Maddoli di Idee Persone Perugia – gruppo consiliare civico di opposizione che negli ultimi 5 anni ha coinvolto attorno a sé varie energie e persone, insieme ad esponenti dell’associazionismo, professionisti, docenti, intellettuali, attivisti – per dare vita ed animare un cantiere con l’obiettivo di re-immaginare Perugia in vista delle prossime elezioni amministrazione e oltre.

“Prendendo spunto da quanto fatto in questi anni in Consiglio comunale – spiegano i promotori – alla base dell’iniziativa c’è un bisogno forte, espresso e condiviso da più parti, di riconnettere persone, territori, idee, provando a sperimentare nuove modalità di partecipazione al dibattito cittadino e nuovi strumenti democratici per elaborare progetti di rigenerazione della città”. Dopo la tappa iniziale, gli appuntamenti di Prove d’orchestra proseguiranno con una serie di incontri serali nei territori: subito a novembre il 20 al centro socio-culturale di Ponte San Giovanni e il 30 a CVA di Pretola. Nelle settimane successive il percorso proseguirà a Madonna Alta, Ponte della Pietra, e Ponte d’Oddi, in vista di un evento finale di restituzione pubblica degli input di riflessione e proposte raccolti.

“Forse i tempi sono maturi per restituire alla città nuovi organismi di rappresentanza territoriale in luogo delle vecchie Circoscrizioni e rendere più efficaci gli strumenti di partecipazione già esistenti, come le numerose Consulte settoriali previste dal Regolamento comunale, ma di fatto ‘congelati’ dall’attuale amministrazione cittadina”, proseguono i promotori dell’iniziativa, che rifiutano vocazioni personalistiche per mettersi al servizio della più ampia area – culturale e sociale – del centro-sinistra. “Come in un’orchestra – concludono Croce e Maddoli – in cui i membri si dispongono in semicerchio per potersi ascoltare e vedere meglio, questo progetto punta a sviluppare un percorso di condivisione di problemi e proposte che giungono da tutto il territorio comunale con l’obiettivo di far tornare Perugia ad essere una città viva, accogliente, inclusiva e ricca di opportunità ed innovazioni, come la sua storia esige”.