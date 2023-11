Corciano, l’amministrazione Pd vieta i palloncini. Mancini (Lega): “Le ecofollie si accaniscono persino contro i bambini” 

“L’amministrazione comunale di Corciano a trazione Pd ha emanato un’ordinanza che vieta di lanciare in aria palloncini di plastica – esordisce il Consigliere Regionale della Lega, Valerio Mancini – si tratta dell’ennesima ecofollia della sinistra che ora si accanisce anche contro i bambini. I trasgressori verranno sanzionati con una multa dai 25 fino ad addirittura 500 euro in base alla gravità del fatto – sottolinea Mancini – un provvedimento assurdo che di certo non avrà alcuna utilità nel preservare l’ambiente dall’inquinamento. Nel territorio di Corciano e zone limitrofe ci sono problematiche ambientali che meritano l’attenzione dell’amministrazione, ma di certo la soluzione non può essere vietare i palloncini in aria. Cosa dobbiamo aspettarci ancora dalla sinistra? – incalza Mancini – forse il divieto dei fuochi d’artificio, tranne alla Festa dell’Unità ovviamente. Le follie pseudoambientaliste che arrivano dall’Europa, come le case green e lo stop ai motori termici, rappresentano un problema serio per gli italiani che già stanno attraversando un periodo complicato a causa della crisi economica aggravatasi in seguito alla pandemia e alla guerra in Ucraina – conclude Mancini – le istituzioni dimostrino di avere un briciolo di buonsenso e lascino in pace almeno i bambini”.