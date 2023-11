Frantoi Aperti in Umbria 2023, gli appuntamenti del terzo fine settimana

della XXVI edizione dil’ormai celebre manifestazionein collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbroche fino2023, celebrerà l’arrivo delin tutta l’Umbria.

Sabato 11 e domenica 12 novembre, ad accogliere i visitatori saranno Assisi (Pg) con UNTO nei castelli e nel territorio; Bettona (PG) con “Bettona produce eccellenze: olio extravergine…e non solo!” (sabato 11 novembre); Campello sul Clitunno con la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà il Castello di Acera domenica 12 novembre; Castel Ritaldi “Il Paese delle Fiabe”, dove è in programma “Frantotipico”, mentre a Magione (PG) si terrà “Olivagando”.

Queste le iniziative da segnalare per il terzo weekend di Frantoi Aperti in Umbria:

Già da venerdì sera (10 novembre) sarà possibile partecipare alle cene oleocentriche dagli “Umbrian #EVOOAmbassador – Testimoni di oli unici” che proporranno menù di terra e di lago in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2023. Venerdì 10 novembre sono due le cene oleocentriche in programma: ad Orvieto (Tr) presso il Ristorante Vis a Vis che proporrà un menù completamente vegetale e a Spello (Pg) presso l’E*tra Vergine Oleoteca.

Due saranno gli appuntamenti con #Chiaveumbra2023 | In Natura | Sperimentazioni artistiche nel paesaggio olivato, momenti in cui gli artisti proporranno i loro interventi lungo i tragitti di altrettanti trekking: sabato 11 novembre con l’artista Jessica Moroni a Bettona (Pg) e domenica 12 novembre con l’artista Alero a Castiglione del Lago (Pg).

A Bettona, sabato 11 novembre è previsto un trekking in partenza dalle ore 9.00 dalla piazza del Comune che scendendo tra gli olivi porterà ad una prima installazione artistica di Jessica Moroni, artista contemporanea per cui la creatività è un atto germinativo che nasce da una postura di rispetto verso il naturale. L’artista sovente lavora unendo, assemblando e trasformando elementi naturali, materiali di origine organica e objet trouvè in forme intrise di suggestioni archetipiche. Il trekking proseguirà per arrivare a visitare la tomba etrusca del IV sec. a.C., ennesima testimonianza del ricco passato di Bettona, e poi addentrarsi nel bosco di querce e ridiscendere fino a raggiungere di nuovo il centro storico in un percorso ad anello di circa 10 km.

A Castiglione del Lago, domenica 12 novembre invece il trekking, in partenza dalle ore 9.00 dall’Ex Aeroporto, dal lungo lago porterà verso il centro storico del paese, passando per la Rocca del Leone (o Rocca Medievale). Raggiunta la Rocca di Castiglione del Lago con il suo oliveto affacciato sul Lago Trasimeno, si terrà l’incontro con l’artista Alero (Alessandro Rossi Giovannini) che per #chiaveumbra giocherà con il concetto di bellezza facendo duettare l’epidermide vuota di uno dei simboli più noti dell’arte con la bellezza naturale e paesaggistica. Accompagnerà così il pubblico in un itinerario di pensiero tra naturalità e artificiosità, senso e non senso dell’arte. A seguire la passeggiata porterà sotto la Rocca dove per le ore 11.30 è prevista una sosta musicale, tappa della rassegna “Suoni dagli olivi secolari” con il concerto di Little blue slim & Mrs. Slim. Il trekking si chiuderà alla Cooperativa Oleificio Pozzuolese, per una degustazione di olio nuovo e visita al frantoio in lavorazione.

Due sono gli appuntamenti con gli “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici”: sabato 11 novembre a Bettona presso il centro agroalimentare San Crispolto alle ore 16.00, dove la degustazione sarà guidata dall’esperta Palma Bartolini e l’olio e.v.o. verrà abbinato al Pomodoro cuore di bue di Bettona, una varietà che produce un frutto a cuore di forma allungata, con polpa molle di colore rosso, buccia sottile rosso arancio nella quale persiste la “spalla” di colore verde chiaro. Mentre domenica 12 novembre gli assaggi si terranno a Campello sul Clitunno, presso il Castello di Acera, alle ore 11.30 nella sala del Piccolo Museo della Pastorizia. La degustazione guidata da Angela Canale vedrà l’olio e.v.o. in abbinamento al pregiatissimo tartufo locale.

Prosegue poi, domenica 12 novembre, l’appuntamento con il nuovo spin-off di Frantoi Aperti in Umbria, dedicato a bambini e famiglie, dal titolo “Trekking e Fiabe tra gli ulivi”. La CamminAttrice Loretta Bonamente accompagnerà i bambini (dai 5 ai 12 anni) e i loro genitori in una passeggiata tra i sentieri immersi nei boschi che circondano il Castello di Acera di Campello sul Clitunno, coinvolgendoli nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio. La partenza è alle ore 9.30 ed al termine della passeggiata è prevista una merenda degustazione di Olio e.v.o. appena franto.

Frantoi Aperti in Umbria è un evento promosso dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, che si avvale di Add Comunicazione ed Eventi, agenzia specializzata nella comunicazione e promozione dell’Olio e dell’oleoturismo, in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro. Si avvale inoltre del sostegno di alcune aziende aventi le radici nel territorio, fra queste, Vuscom, società del Gruppo Valle Umbra Servizi, Guido srl, Tartufi Fortunati Stocchi srl, del partner tecnico Official Green Carrier Trenitalia. Da evidenziare anche il sostegno di Crédit Agricole Italia, primario istituto di riferimento per il settore agricolo.