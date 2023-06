Pronta Via Birago & Friends: si anima il cartellone delle feste di quartiere

Prosegue la rassegna del Comune di Perugia con la partecipazione attiva dei cittadini. Tantissimi eventi tra musica, libri, sport e socialità, da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Anteprima in bici mercoledì 8

Via Birago & Friends, in programma da venerdì 9 a domenica 11 giugno, sarà la seconda tappa dell’edizione 2023 di Perugia & Friends, la rassegna di feste di quartiere organizzata dall’amministrazione comunale di Perugia, dopo il successo della scorsa stagione, con l’obiettivo di rivitalizzare la città compatta attraverso la partecipazione attiva e lo spirito d’iniziativa di cittadini, associazioni e attività commerciali. L’esperienza di Via Birago, nata spontaneamente nel 2020, è stata fonte di ispirazione ed è confluita nel cartellone comunale inserito nel più ampio progetto di Perugia Open District. È molto ricca la proposta di questa tappa, organizzata in collaborazione con Legambiente Umbria, l’associazione Cap 06124 e Fiab Perugia Pedala. A fare da anteprima, mercoledì 8 giugno alle 18, sarà ‘Bike the city edizione speciale Birago & Friends’, una pedalata tra le vie del quartiere aperta a tutti con partenza e arrivo in piazza Birago: al termine l’aperitivo da Popup libri/ spunti/ spuntini.

L’apertura vera e propria sarà venerdì alle 12 con ‘La scuola finisce in piazza’, festa di fine anno della scuola primaria Giovanni Cena dell’Istituto comprensivo Perugia IV, per poi proseguire con tantissime iniziative: dalle 16.30 Clownerie spettacolo ‘La vie en rouge’ della compagnia CircoCercasi, alle 17 l’apertura della mostra ‘GermogliaTi’ di Poetryon nei locali di Sud Osteria popolare. Sempre alle 17 è prevista l’assemblea pubblica su Zona 30 ‘Città 30: diamo strada alle persone’, dedicata al tema di viabilità, sicurezza e vivibilità dei quartieri. Si prosegue alle 17.30 con il laboratorio per bambini ‘The water code’ sull’acqua come bene comune, a cura di Tamat Ong nel parchetto ‘tra i palazzi’ di via Birago, mentre alle 18 ci sarà la presentazione del libro ‘Una volta all’improvviso’ di Claudia Fofi che dialoga con Lorella Marini da Sud Osteria popolare. Alle 18.30 due appuntamenti: ‘Consegne A tutto GAS’ di prodotti del Gruppo d’acquisto solidale di quartiere (progetto a cura di C.A.P. 06124 – Aps), e la presentazione del libro ‘Andare per caffè storici’ (Il Mulino) di Massimo Cerulo. Dialoga da Popup con l’autore Alessandra Polidori, sociologa del Dipartimento di Scienze politiche Università di Perugia. Dalle 18.30, tutti e tre i giorni, inizia lo street food di quartiere in Piazzetta Antonio Pacella e venerdì alle 19.15 ci sarà Bar Traumfabrik Summer special 2023 live da Piazza Birago, programma radiofonico in diretta su Umbria Radio InBlu. Ancora musica con Dj Giopa alle 20.30, orario in cui è prevista anche la merenda solidale gratuita di comunità ‘Cibo per la mente’ per l’inclusione e l’economia rurale circolare, nel parchetto tra i palazzi. Si chiude la prima giornata con Cinema al parco: alle 21 sarà proiettato il mediometraggio del progetto Docu.Azione del liceo statale ‘A. Pieralli’ di Perugia, in collaborazione con il PerSo – Perugia Social Film Festival; a seguire il film ‘The Crusade’ di Louis Garrel. Sabato si apre alle 12.30 con Benessere al parco a cura di Sport’s Connection (in programma anche domenica) per poi proseguire alle 16.30 con l’esibizione di break dance di Soul Crash, HTK, Dhart Academy. Sarà tempo di Circo Instabile alle 17.30 per l’esibizione degli allievi della scuola di circo, che torna anche alle 21. Alle 19 inizia Radio Birago, live in piazza a cura di Radio Trimmer St’Andrews e Pluff, con special guest Baffo DJ, durante il quale sarà presentato il progetto Beerago, birra artigianale da fermentazione collettiva (di C.A.P. 06124 Aps, Pizzeria Gi.Bi., POPUP, Dolci tentazioni di Silvana, Pizzeria “dal Baffo”, Co.Gi. Alimentari, Sud osteria popolare). Si chiude alle 22 con il concerto in piazza di Tommaso Riccardi & Friends. Domenica 11 giugno il programma prevede alle 11 ‘E tu conosci l’A BiCi?’, attività per infanzie di tutte le età per conoscere e usare la bici tra gimkane e altre prove, dalle 16 riffa in piazza e torneo di briscola e alle 17.30 il laboratorio per bimbini ‘Ti porto una storia – La barchetta’, letture per passanti a cura di Elisabetta Trupia. Ancora, dance alle 18 con il corso gratuito per principianti di Boogie woogie e lindy hop, per fare un tuffo tra i balli degli anni ’20-’60, a cura di Rock Your Boogie ASD. A chiudere Via Birago & Friend sarà, alle 21, il concerto di Baldo&Papero band. Durante la festa saranno presenti la biblioteca itinerante Bibliobus e Csg, Centro servizio giovani, del Comune di Perugia.