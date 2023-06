Premiati i ragazzi della Ugo Foscolo per aver conquistato la vittoria nei campionati studenteschi regionali

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli, insieme al consigliere Federico Lupatelli, hanno premiato questa mattina, nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori, i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Perugia.

Presenti gli insegnanti Giorgio Pallozzi e Benedetta Stirati.

I giovani, nella disciplina del volley sia maschile che femminile, hanno conquistato la vittoria nei campionati studenteschi regionali, qualificandosi di conseguenza per le finali nazionali, svoltesi a Roseto (TE) in Abruzzo dal 22 al 26 maggio durante la festa nazionale dello sport. Anche nelle finali gli studenti perugini hanno ben figurato tenendo alto l’onore del Capoluogo umbro.

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale abruzzese, ha fatto registrare la partecipazione di circa 2000 studenti degli Istituti Scolastici Secondari di I grado.

“Ci tenevamo a premiarvi – ha spiegato l’assessore Pastorelli – per questa bella esperienza che avete vissuto rendendo onore alla città in una disciplina tanto amata e praticata nel nostro Capoluogo come è la pallavolo. La passione e l’impegno nello sport sono valori che devono essere rispettati fin da giovani, e coltivati nel prosieguo della vita coniugando il divertimento con la sana competizione”.

L’assessore ha spiegato che Perugia ha l’ambizione di candidarsi quale sede di una delle prossime edizioni delle finali nazionali dei giochi studenteschi.

Il consigliere Lupatelli ha parlato di traguardo importante. Quello che i ragazzi si porteranno dentro per tutta la vita è il ricordo indelebile di un’esperienza unica in cui sono stati capaci, insieme ai professori, di portare in alto il nome di Perugia.

E proprio dalle testimonianze dei ragazzi e ragazze, giovanissimi, è emersa la soddisfazione per aver preso parte ad una manifestazione non soltanto sportiva, essendo stata occasione per socializzare con giovani provenienti da altre regioni, ma soprattutto di rafforzare i rapporti all’interno della squadra, composta da studenti appartenenti a diverse classi.

Concetti questi ripresi anche dai professori Pallozzi e Stirati che, con orgoglio, hanno spiegato come una sana attività sportiva sia utile anche per migliorare le prestazioni scolastiche.

Chiusura a cura del sindaco Andrea Romizi che ha parlato di percorso prezioso, al di là ed indipendentemente dai risultati ottenuti dalle due squadre. Ciò in quanto la partecipazione all’evento ha consentito di rafforzare le relazioni al di fuori delle classi e degli orari di lezione. Romizi ha detto di aver apprezzato, oltre all’impegno profuso dai ragazzi, anche la sensibilità dimostrata dai professori che hanno stimolato i ragazzi ottenendo il risultato di valorizzarne l’impegno.

Dunque complimenti alla scuola Foscolo per i risultati conseguiti con l’auspicio che questo percorso intrapreso possa proseguire ulteriormente.

Questo il testo della pergamena consegnata agli studenti della Foscolo:

“Le congratulazioni dell’amministrazione comunale per aver dato lustro all’ Umbria qualificandosi prima alle finali dei Campionati Studenteschi Regionali e guadagnandosi l’accesso ai Campionati Studenteschi Nazionali svolti in occasione della Festa Nazionale dello Sport Scolastico sulla Riviera Teramana, 22-26 maggio 2023”.