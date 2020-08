Il Coni a sostegno delle società e associazioni sportive. L’Assessore Pastorelli: “Altri strumenti utili per ripartire dopo l’emergenza sanitaria”

Con l’obiettivo di mantenere la massima attenzione rispetto alle iniziative di sostegno verso lo sport, l’Assessorato allo sport del Comune di Perugia rende noto che il C.O.N.I., in relazione della situazione straordinaria, venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19, si propone di sostenere con una assegnazione straordinaria di contributi le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

La Giunta del C.O.N.I. CR Umbria ha deliberato di destinare la cifra complessiva di 150 mila euro, di cui i due terzi rivolti all’attività del settore giovanile e un terzo al sostegno per il pagamento di utenze e mutui, dovuti ai mancati introiti derivanti dal non pagamento delle quote sociali, nel periodo di riferimento marzo-giugno 2020. I contributi saranno assegnati secondo un’apposita graduatoria ed ogni società potrà ricevere da un minino di 500 ad un massimo di 2000 euro.