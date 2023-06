A Perugia si gioca a Tennis tavolo: torna il TTX

SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO A BARTON PARK, DUE GIORNI INTERAMENTE DEDICATI AL PING PONG E AL DIVERTIMENTO

A Perugia, ancora protagonista il tennis tavolo. Dopo il grande successo del 2021 (Perugia) e del 2022 (Foligno), il Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis Tavolo ha deciso di organizzare una tappa del TTX (Table Tennis X). Così, il 10 e l’11 giugno ci sarà spazio per giocare, stare insieme e, perché no, per ‘sfidarsi’ a colpi di racchette e palline ma soprattutto per divertirsi. L’iniziativa, che anche quest’anno usufruisce del patrocinio del Comune di Perugia, nasce con lo scopo di promuovere su tutto il territorio nazionale la disciplina sportiva del tennis tavolo, andando a coinvolgere il maggior numero di partecipanti, e si prefigge un unico obiettivo: appunto, il divertimento. E quale miglior luogo dello splendido quanto suggestivo Barton Park per organizzare una tale manifestazione?

Per l’edizione 2023, lo slogan scelto è “TTX EU FORMAT more fun, more life”

Il progetto è aperto a tutti (ingresso gratuito) e si potrà giocare in qualsiasi momento delle due giornate dalle 10 fino alle 19. Ma non solo. In tre momenti distinti, verrà lasciato spazio anche ad un po’ di sano agonismo. Il programma, infatti, prevede due tornei ‘open’ aperti a tutti previsti per il pomeriggio di sabato 10 (ore 15 circa) e per il pomeriggio di domenica 11 (sempre alle ore 15 circa). Ma il vero momento clou della manifestazione è previsto per la mattina di domenica 11, quando si disputerà un torneo interamente dedicato e riservato ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 18. Il giovane vincitore, infatti, oltre ad un premio conquisterà la possibilità di sfidare gli altri ragazzi provenienti da tutta Europa, nella finalissima di Roma prevista dal 6 all’8 ottobre a Piazza del Popolo.

Nel corso delle due giornate è prevista la presenza dell’Assessore allo sport e turismo del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, del Presidente del Coni Umbria Gen. Domenico Ignozza e della Referente di Sport e Salute Sara Falcinelli.

Un po’ di storia

Il TTX è nato nel 2019 quando, per la prima volta, vennero installati circa 30 tavoli ai Fori Imperiali di Roma, con appassionati che giunsero nella Capitale da ogni parte d’Italia e non solo. Oltre alla nazionale italiana tennis tavolo, aderirono all’iniziativa anche molti campioni di altre discipline sportive ed esponenti del mondo politico, tra cui l’ex sindaco di Roma Virginia Raggi.