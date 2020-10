Perugia: prosegue il progetto “Spesasospesa.org.food”. I capisaldi della fase 2 dell’iniziativa

Raccolti più di 550.000 € di cui circa 440 mila già distribuiti sul territorio nazionale. Consegnate oltre 50 tonnellate di beni alimentari di cui circa il 70% acquistati e circa il 30% donati attraverso la piattaforma Regusto.

A Perugia sono stati assegnati oltre 78.000 €. I prodotti distribuiti ad oggi sono 17.414 kg (food) e 16.797 pezzi (no food), di cui donati 53% e acquistati 47%. Oltre 4.000 persone sono state sostenute tramite Caritas. Le riduzioni dell’impatto ambientale, connessa alle donazioni e al recupero di eccedenze alimentari, è stata equivalente ad una minor emissione di anidride carbonica pari a 1.887 kg.

SpesaSospesa.org è basato sull’innovativa piattaforma digitale Regusto che consente l’acquisto, la vendita e la donazione di beni di prima necessità, garantendo massima tracciabilità e trasparenza dei flussi grazie alla tecnologia blockchain.

Le imprese del settore agro-alimentare, le catene di distribuzione e i produttori locali possono donare o vendere i propri prodotti a prezzi scontati. Le donazioni in denaro sono consegnate ai Comuni o alle associazioni presenti sul territorio e vengono utilizzate per comprare i beni di prima necessità dalle imprese aderenti. Sarà poi il network di associazioni no-profit accreditate sul territorio a distribuirli alle persone con fragilità economiche.

L’iniziativa è stata, fino ad ora, supportata da due aziende in qualità di main partners: Sorgenia, che ha coinvolto i dipendenti e la community dei propri clienti per trasformare l’energia utilizzata in cibo e beni di prima necessità, ed Henkel che si è impegnata a far crescere la visibilità e la notorietà di questo importante progetto nei punti vendita della grande distribuzione. Proprio a Perugia, Henkel ha donato oltre 8.000 prodotti per l’igiene personale e della casa.

Per dare un contributo ulteriore al progetto, Sorgenia, main partner di SpesaSospesa.org, ha proposto al Comune di Perugia di studiare la fattibilità di una comunità energetica e rinnovabile per produrre energia 100% green, che sarà condivisa con cittadini con fragilità economiche.

“Siamo molto contenti – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Edi Cicchi – e ringraziamo per la bella opportunità offerta da Sorgenia per SpesaSospesa.org, che ci ha inserito in questo progetto estremamente importante non solo per quanto riguarda il fine solidaristico che persegue ma anche perché contribuirà alla creazione ed al sostegno di un’economia circolare che coinvolgerà molteplici ambiti d’intervento, in questo caso specifico l’energia rinnovabile e l’ambiente. Questa rete che si è creata rappresenta, in un momento così particolare e complicato come quello che stiamo vivendo, una risorsa straordinaria che fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è scesa in campo per aiutare le persone in difficoltà. Il fatto che il paniere dell’offerta si stia allargando ad altre tipologie di servizi che non riguardano più i soli generi alimentari ci rende ancor più orgogliosi e soddifatti. Non dimentichiamo che accanto all’emergenza sanitaria c’è un’emergenza sociale a cui dobbiamo fare fronte” .

Nel Comune umbro il tema di inclusione sociale, circolarità e sostenibilità sono primari.

Numerose aziende alimentari del territorio, come GMF spa, Food Italiae srl, Gruppo Grifo Agroalimentare S.A.C, Abruzzo Distribuzione srl, Cancelloni Food Service Spa, la Strada dei Sapori -Top Melon, Stefanangeli srl e altre aziende non alimentari, come Grafiche Paciotti, SACI, Tonzani, Ercolani, si sono dimostrate, fin da subito, aperte all’iniziativa donando e vendendo prodotti in piattaforma e rappresentando un esempio per diverse aziende.

Non da ultima, Regusto, altra società umbra, nonché cuore tecnologico di SpesaSospesa.org, è da sempre impegnata nella sostenibilità e nella lotta allo spreco. Grazie al suo impegno e coinvolgimento nel progetto, i prodotti alimentari donati dalle imprese del territorio e distribuiti ad oggi, a Perugia, sono equivalenti a oltre 23.000 pasti.

“Un caloroso ringraziamento – dichiara l’Assessore al Commercio Clara Pastorelli – va rivolto a tutte le aziende del nostro territorio che hanno dato un loro contributo e che si sono rivelate molto importanti per la realizzazione del progetto e ai fini dei risultati ottenuti. Iniziative di solidarietà, in un momento che resta difficile e delicato, a cui l’amministrazione comunale vuole dare seguito con un altro progetto quello dello “Zaino Sospeso”, che da poco ha ottenuto l’approvazione del Consiglio Comunale. Riteniamo importante sensibilizzare i nostri cittadini nel sostenere alcune famiglie, più bisognose, ad affrontare le spese relative all’acquisto del materiale scolastico per i propri figli”.

Le persone supportate a livello territoriale da Caritas anche grazie al contributo di SpesaSospesa.org sono circa 4000, con circa 1300 famiglie, di cui 850 nuclei famigliari con figli (il numero dei minori sostenuti è di oltre 700).

“SpesaSospesa.org – afferma Don Marco Briziarelli, Direttore Caritas Diocesana di Perugia – è la testimonianza reale e applicata che è possibile scommettere su un’economia solidale capace di innescare circoli virtuosi che diano una possibilità concreta di sostegno e aiuto alle fasce più fragili e nel contempo aprire ad una crescita umana per tutti i partners coinvolti. Questo progetto di solidarietà circolare ci ha permesso di raggiungere tante famiglie in gravi difficoltà ed aprirci ad altre collaborazioni caritative nel territorio diocesano. Questa esperienza, come Caritas Diocesana, ci conferma la necessità di lavorare sempre più in rete per fornire risposte più efficienti ai problemi che siamo chiamati ad affrontare, ponendo al centro del nostro agire la persona e il bene comune. Vedere insieme coinvolti verso una stessa meta istituzioni, privati, associazioni non-profit apre uno spazio di speranza e gioia in un tempo oggettivamente complesso. Non posso che augurare a tutti i soggetti coinvolti di continuare questo cammino insieme aprendoci a tutto quello che ci verrà ispirato. Un grazie particolare a quanti in ascolto dei segni dei tempi hanno intuito la necessità di SpesaSospesa.org trasformando un sogno in realtà”.

“Sin dall’inizio – ha dichiarato Marina Vecchio, Responsabile di Sorgenia per SpesaSospesa.org. – abbiamo sostenuto questo progetto, che porta beni essenziali a chi è in difficoltà, trasformando l’energia dei nostri clienti in cibo. Crediamo molto in questa iniziativa e oggi vogliamo dare un contributo ulteriore: affiancheremo il Comune di Perugia per studiare la fattibilità di una Comunità Energetica Rinnovabile, un sistema capace di condividere con chi ne ha bisogno l’energia verde prodotta da cittadini e amministrazioni. Si tratta di un modello potente e innovativo, capace di combattere la povertà energetica grazie alla produzione diffusa di energia e di dare una spinta importante verso una società a impatto zero”.

“Ci è parso naturale – afferma Silvia Gallina, Trade Marketing Manager, Responsabile per il canale GD e DO di Henkel Beauty Care – integrare SpesaSospesa.org tra le iniziative che articolano il nostro impegno sociale in Italia, attraverso sia donazioni di prodotti che attraverso un supporto economico. Inoltre, questo è un progetto che vive grazie all’impegno di una comunità che si è ritrovata intorno ad un concetto molto importante di economia circolare e allora abbiamo deciso di sostenerlo anche sui punti di vendita della Grande Distribuzione creando visibilità affinché questa comunità si possa allargare e portare ancora più valore”.

SpesaSospesa.org è un’iniziativa promossa dal Comitato Lab00 Onlus, fondato da Francesco Lasaponara, consulente di startup a vocazione sociale, dagli attori Serena Rossi e Davide Devenuto, dall’AD di Regusto Marco Raspati, da Flavio Barcaccia – CEO di Nexma, Felice Di Luca, Business Developer di Synesthesia e da Paolo Rellini, Coo & Co-Founder di Regusto. SpesaSospesa.org è nata e si è sviluppata durante una serie di videoconferenze su zoom e ha coinvolto in breve tempo numerosi partner importanti, ricevendo adesioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Ad oggi sono 10 i Comuni aderenti insieme a Perugia, ci sono Milano, Napoli,Alessandria, Catanzaro, Afragola, Città di Castello, Magione, Granarolo, Unione Montana Parma Est.

Tra gli Enti non-profit aderenti Banco Alimentare della Lombardia, Caritas, Emergency, Croce Rossa Italiana e molte altre associazioni non-profit territoriali.

L’iniziativa sarà raccontata sui social con l’hashtag #SpesaSospesaItalia.

SpesaSospesa.org è un progetto corale, che unisce le esperienze e le competenze di molti partner. Tutti hanno aderito a titolo gratuito, rinunciando a compensi e commissioni. Di seguito l’elenco dei partner:

Fondatori del progetto:

Comitato Lab00, Regusto (brand di Recuperiamo srl), Synesthesia srl, FoodChain Spa

Partner ufficiali:

Main partner – Sorgenia, Henkel

Charity Partner – Terre des Hommes, Banco Alimentare della Lombardia, Emergency, Caritas diocesi di Alessandria, Croce Rossa Italiana, Fondazione di Caritas San Lorenzo

Partner –C&A, Serfin, Hexa Credit Care, La Lucente S.p.A, Contact Network

Technical Partner – Nexo Corporation, Nexma, Rekordata, Grafiche Paciotti, Quadrans Foundation, Colonni&Partners, Abruzzo Distribuzione, CharityStars, CRIBIS società del Gruppo CRIF, Impact Hub, Spacchetti Studio Legale (Supporto tecnologico e tecnico alla campagna), Efficert, Arena Flegrea

Media Partner – BeMedia (ufficio stampa), Agata Produzioni (società di produzione), Wunderman Thompson (comunicazione), MiglioriAmo (gestione social), Italian Marketing Foundation, Studio Segre, Consumerismo, Rivista Ambiente

Supporter – Legambiente, Italian Global Solution, Slow Food Italia, UGO, Unione Nazionale Consumatori, Associazione Legali Italiani, ALI Autonomie Locali Italiane, ANCI Umbria, Associazione Restiamo Assieme, Associazione Vitambiente, Cetri-Tires, VisItalyMaps. Igles Corelli, Ludovica Principato, Enrico Fontana, Luigi Gabriele, Ronnie Kessel – Gruppo Kessel

Il press kit completo di Spesasospesa.org è scaricabile all’indirizzo:

https://cloud.nexocorp.com/index.php/s/RzyKmDgBjwYQdzi

Il video della conferenza è disponibile sulla pagina Facebook di Spesasospesa e del Comune di Perugia.