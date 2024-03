PERUGIA: FRATELLI D’ ITALIA PORTA SOLIDARIETA’ ALLE FORZE DELL’ORDINE

Fratelli d’Italia solidarizza con le Forze dell’ordine, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche. Lo fa recandosi in questo fine settimana presso la caserme dei Carabinieri ed i Commissariati di Polizia di numerosi comuni: “Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, spiega in una nota il consigliere comunale perugino Riccardo Mencaglia, responsabile per FDI dei rapporti con le Forze dell’ ordine.

“Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. – si sottolinea – E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico Polizia e Carabinieri, esprima oggi solidarietà alle Forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.