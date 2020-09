Perugia: “Una via dedicata a Norma Cossetto”

“La storia non va negata, ma va raccontata, in tutte le sue sfumature, perché nel ricordo i morti trovino la giustizia che non hanno trovato in vita. Dopo l’intitolazione a Madonna Alta del parco comunale ai Martiri delle Foibe la città di Perugia rende omaggio a Norma Cossetto, giovane italiana d’Istria vittima della violenza dei partigiani slavi di Tito, gettata ancora viva, dopo atroci sevizie, nella foiba di villa Surani assieme a decine di altri connazionali nella notte del 4 ottobre 1943, a pochi giorni di distanza dall’armistizio dell’8 settembre, con l’intitolazione di una via a suo nome”.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sottolinea come

Proprio il Presidente del Comitato provinciale 10 Febbraio Raffaella Rinaldi esprime

“soddisfazione e commozione per l’approvazione unanime di questa proposta, che rappresenta un ulteriore tassello nel novero delle iniziative “Una rosa per Norma”, che ogni anno si svolgono il 3 Ottobre in tutta Italia,per far conoscere la storia ed il sacrificio di questa ragazza, simbolo di tutte le donne ancora oggi oggetto di violenza, discriminazione e sopraffazione”.

“Una ferita, quella delle Foibe e dell’esodo delle popolazioni Giuliane, Istriane e Dalmate che dopo decenni è ancora dolorosamente aperta e poco conosciuta; tuttavia questa complessa vicenda storica non chiede vendetta ma giustizia, non oblio ma ricordo, memoria di un orrore che per troppo tempo è stato giustificato perché toccato ai vinti, agli sconfitti”.

“Questa intitolazione” concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia “vuole rendere giustizia a Norma, una ragazza di soli 23 anni che ha avuto la sola colpa di vivere amando profondamente l’Italia; il suo amor patrio non lo ha rinnegato nemmeno di fronte alla morte ed è stato più forte dell’odio dei suoi aguzzini”.