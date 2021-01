Disabilità: “Svolta epocale. L’Umbria sia esempio per tutta Italia”

Lo afferma il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, cofirmatario dell’atto di indirizzo insieme alla collega Eleonora Pace (FdI). Auspicando che “quanto avvenuto in Umbria sia da esempio in tutta Italia”, Squarta spiega che la mozione impegna la Giunta regionale a

“rafforzare il sistema di welfare per la presa in carico, il progetto di vita e la tutela di tutte le persone disabili e non autosufficienti, rispettando i principi di universalità dell’accesso alle cure, di autodeterminazione, di non discriminazione, di pari opportunità e di libera scelta tra forme di assistenza diretta e indiretta. Favorendo, allo stesso tempo, il sostegno domiciliare, e adeguati supporti anche ai caregiver familiari, eliminando in questo modo disparità di trattamento tra chi percepisce contributi e chi non ne ha mai percepiti. Compatibilmente con le risorse del bilancio regionale dovranno essere portati avanti progetti personalizzati per disabili e non autosufficienti, superando la distinzione tra disabilità gravi e gravissime, e rimuovendo gli ostacoli burocratici che impediscono un equo accesso ai servizi e alle misure di sostegno”.